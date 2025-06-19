Societat
Turisme ofereix una cinquantena d’activitats gratuïtes per a famílies a Tarragona
El Patronat vol divulgar la història i el patrimoni tarragoní
El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha organitzat per aquest estiu més d’una cinquantena d’activitats divulgatives de la ciutat de Tarragona, del seu patrimoni i la seva història que van dirigides al públic familiar. El cicle s’anomena Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família.
Entre les activitats programades en aquest cicle es proposen les visites en família amb dinamitzacions orientades als més petits a través de vestimenta, material de taller i de recreació de l’època. S’han preparat propostes com Cuinar per la història Hipotrimma que consisteix en un curs de cuina amb degustació inclosa d’una salsa (Hipotrimma de 2.000 anys d’antiguitat).
Hi ha dues activitats més on la gastronomia també és protagonista: Una senzilla recepta romana: epytirum i Defrutum: el caramel líquid de l’antiguitat! El xarop que endolcia la vida a Tàrraco!. Les propostes divulgatives inclouen la visita-taller Arqueòleg per un dia, on els infants se sentiran com un autèntic arqueòleg desenterrant i desxifrant el passat. Els espectacles teatrals i titelles romanes també prendran forma aquest estiu. Activitats per a famílies en forma de taller com Fem una peli de romans. També escape rooms com El Conflicte del Cèsar, que té l’objectiu de resoldre proves.