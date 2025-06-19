Policial
Sancionen 108 vehicles a Tarragona durant la campanya de les zones de càrrega i descàrrega
Del 9 al 14 de juny, els agents de la Unitat de Trànsit i Transports han detectat més de cent infraccions per part de conductors particulars i professionals
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha sancionat 108 vehicles durant la campanya de sensibilització sobre l’ús de les zones de la càrrega i descàrrega de mercaderies. Del 9 al 14 de juny, els agents de la Unitat de Trànsit i Transports han detectat més de cent infraccions per part de conductors particulars i professionals, els quals no han respectat el seu ús.
Des de la policia tarragonina consideren que fer servir aquestes zones de forma incorrecta genera un impacte negatiu en la mobilitat, en l’activitat econòmica i la qualitat de vida de la ciutadania. Això provoca congestió, més contaminació i soroll i afecta a la seguretat viària, ja que alguns vehicles de transport de mercaderies s’aturen en doble fila perquè a la zona de càrrega i descàrrega hi ha vehicles que no hi poden estacionar. Per evitar també aquestes conductes, demanen respectar aquestes zones habilitades, que estan ubicades estratègicament per facilitar la tasca dels professionals i evitar molèsties als veïns.
Durant l’any es desenvoluparà un pla d’acció i es faran campanyes intensives per millorar l’ús d’aquestes zones i minimitzar les infraccions dels conductors.