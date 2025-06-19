Salut
Salut va haver de derivar 64 pacients d’ictus a Barcelona el 2024 per manca de trombectomia 24h
El temps de resposta és clau per evitar sequel·les. El Govern estudiarà les dades per explorar una ampliació d’horari
El Departament de Salut ha derivat de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona a hospitals de Barcelona 64 pacients d’ictus isquèmic. En la majoria de casos es tracta d’una interrupció sobtada del flux sanguini a una part del cervell, per una obstrucció d’una artèria.
Quan això passa, el temps que es triga a actuar és clau per a evitar lesions cerebrals i seqüeles, ja que cada minut que passa moren dos milions de neurones. El centre tarragoní és la referència per a tota la província per aquestes emergències i ofereix els dos tractaments disponibles: la trombectomia i la trombòlisi.
El problema és que la trombectomia, el tractament més innovador, ràpid i efectiu, només es presta de 08 a 20 hores en dies laborables. A les nits i els caps de setmana, els pacients amb aquestes emergències es deriven a una hora de Tarragona, a Barcelona, amb el risc que això comporta, ja que a Barcelona aquest tractament es dona 24 hores els 7 dies de la setmana.
Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus en algun moment de la seva vida. I que cada 14 minuts mor una persona per un ictus al país. De fet, és la principal causa de mort entre les dones. Davant aquesta situació, aquest mitjà ha preguntat al Departament de Salut si es preveu canviar el procediment a Tarragona i oferir la trombectomia mecànica en qualsevol circumstància. De moment, Salut indica que «s’està treballant en l’anàlisi de les dades d’ús per tal de poder donar resposta viable i garantida d’ampliació d’horari».
Un primer pas
Aquest és un primer pas que fins ara no havia donat el Departament de Salut, ni havia mostrat la voluntat de donar-lo. «Aquesta anàlisi no només depèn de l’ús de la unitat a la Regió Sanitària de Tarragona sinó també de les seves derivacions que hi puguin haver a centres de la ciutat de Barcelona», puntualitzen des del departament.
L’Hospital Joan XXIII ha atès 700 Codi Ictus l’últim any i ha realitzat 73 trombectomies i 104 trombòlisis. De les derivacions fetes a hospitals barcelonins, 43 han sigut de pacients del Camp de Tarragona i 21 de les Terres de l’Ebre. La majoria de persones es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Fa anys, un grup d’investigadors del Vall d’Hebron van concloure en un estudi que per cada 30 minuts de retard en el tractament de l’ictus, disminueixen un 10% les opcions de recuperació funcional del pacient, és a dir, de que pugui tornar a ser una persona autònoma.
Seqüeles importants
Les seqüeles depenen de cada pacient i de les arteries afectades. Però poden arribar a ser molt importants i suposar la pèrdua o problemes de parla o d’escritura, de comprensió i lectura, o l’espasticitat, un augment anormal del to muscular que provoca rigidesa i tibantor. S’estima que dos de cada tres persones que sobreviuen a un ictus presenten alguna mena de seqüela, que en la majoria de casos és discapacitant. Més d’un 62% tenen problemes de mobilitat o associats.
Greuge territorial
El greuge territorial que pateix Tarragona respecte aquestes emergències sanitàries només el comparteix Lleida a Catalunya, ja que l’Hospital Arnau de Vilanova també fa trombectomies en horari parcial, segons marca la Instrucció 01/2022, que estableix com procedir amb aquest tipus de pacients. A Girona, l’Hospital Josep Trueta disposa del servei de forma continuada i no els calen trasllats. Els altres centres terciaris, com així es denominen a la Instrucció, estan tots a la província de Barcelona. Un total de sis hospitals.
Trombectomia: l’eina més innovador i més efectiva
Aquest procediment s’ha de realitzar, de la forma més ràpida possible. La seva eficàcia disminueix si no es fa ràpid. El 2015 es van publicar cinc grans estudis a nivell mundial, un d’ells realitzat a Catalunya (REVASCAT), demostrant l’eficàcia de la trombectomia. A l’Hospital Joan XXIII aquest tractament només està disponible en horari de 8 h a 20 hores i no es dona a les nits i cap de setmana.
Trombòlisi: l’eina farmacològica que s’ha d’aplicar ràpid
Fins fa poc, la trombòlisi endovenosa era l’únic tractament disponible per a la fase aguda dels ictus isquèmics. El límit màxim per a aplicar el tractament i que sigui efectiu són les primeres 4.5 hores des de l’inici dels símptomes. A Tarragona, a l’Hospital Joan XXIII, aquest és el tractament que està disponible sempre, qualsevol dia de l’any i hora.