Universitat
El rànquing QS situa la URV entre les 780 millors universitats del món
La universitat destaca en Xarxes de Recerca internacional, on ocupa la posició 309, i en Citacions per Investigador, en què és la tercera de l’Estat
Per setè any consecutiu la Universitat Rovira i Virgili figura entre les millors universitats del món. Així ho certifica la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds, que avalua les millors universitats del món i en publica els resultats als prestigiosos QS World University Rankings. Se’l considera un dels tres rànquings universitaris més prestigiosos del món, al costat del de Xangai (ARWU) i el del Times Higher Education (THE).
La URV se situa a la posició 771-780 de les 8.467 institucions avaluades, tot i que només les 1.501 millors figuren a les llistes. Això la ubica com la 22a de les 38 universitats comptabilitzades a l’Estat espanyol, i com la sisena de les universitats catalanes que hi apareixen, tant públiques com privades, mantenint les posicions respecte l’edició anterior.
L’indicador en què la URV ha obtingut un millor posicionament és en Xarxes de Recerca internacional, en què ocupa la posició 309. La Universitat també destaca en Citacions per Investigador, figurant en la posició 388 del rànquing mundial —la tercera millor de l’estat en aquest aspecte— i en sostenibilitat, situant-se en la posició 398.
QS utilitza nou indicadors per elaborar el rànquing: la reputació acadèmica, basada en una enquesta que es realitza a més de 130.000 acadèmics, representa un 30% de la puntuació; les citacions per investigador, que mesuren l’impacte de la recerca dividint el nombre de citacions rebudes en un període de cinc anys entre el nombre de professors d’una institució, constitueixen el 20% de la puntuació; la reputació des del punt de vista dels qui donen feina, basada en les respostes d’una enquesta a 75.000 ocupadors sobre la relació entre institució i l’ocupabilitat dels graduats, en representa un 15%; la proporció professor/estudiant de la institució representa un 10% de la puntuació; finalment, el grau d’inserció laboral dels seus alumnes, la presència de professors internacionals, la ràtio d’estudiants internacionals, la presència a xarxes de recerca internacionals i l’impacte social i ambiental de la recerca i la docència es reparteixen a parts iguals el 25% restant de la puntuació total.
En aquesta darrera edició del rànquing, l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) es manté en el primer lloc per tretzè any consecutiu, seguit de l’Imperial College London i la Universitat d’Stanford.