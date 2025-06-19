Política
El Parlament insta el Govern a executar un «projecte integral» per traslladar la Laboral a Campclar
La moció impulsada per ERC aposta perquè el complex educatiu «reforci el seu paper com a referent en FP»
El Parlament ha instat el Govern a desenvolupar i executar un «projecte integral» per al trasllat del complex educatiu la Laboral a les 48 hectàrees entre Bonavista i Campclar, a Tarragona. Es tracta d'una moció impulsada per ERC que ha rebut el vot a favor del PSC, Comuns, PPC i Aliança Catalana. Junts i la CUP s'hi han abstingut mentre que Vox hi ha votat en contra.
El text aprovat reclama que s'asseguri la seva dimensió com a equipament educatiu i de país, i «es reforci especialment el seu paper com a referent en Formació Professional». També aposta perquè s'hi ubiqui l'escola d'educació especial SOLC, els Serveis Educatius del Tarragonès i el Centre de Recursos Pedagògics, entre altres serveis. Un punt de la moció reclama que el projecte inclogui mesures d'urbanització que contemplin el «soterrament de les línies d'alta tensió i la connexió amb la xarxa de mobilitat sostenible» per garantir la cohesió social i territorial. També assenyala que la Generalitat ha d'assumir els costos d'aquest soterrament.
La cambra catalana ha refermat el compromís perquè el nou complex educatiu contribueixi a la dinamització social, cultural i econòmica de la zona, amb especial atenció a la integració dels barris de Ponent. I que es garanteixi que el trasllat no suposi una reducció dels espais verds ni de la possibilitat de realitzar pràctiques esportives.
La moció destaca la importància que tindria el trasllat per al Port de Tarragona, que guanyaria espai per desenvolupar la seva activitat. I insta a la coordinació entre administracions per impulsar la seva ampliació en projectes de logística sostenible, energies verdes i innovació «fent compatible els nous usos amb la seva consideració de bé cultural d'interès local».