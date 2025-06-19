Gastronomia
Ni paella ni tapes: aquest és el tipus de menjar que triomfa a Tarragona
La ciutat es troba al 'TOP' 5 amb més aficionats a tot l'estat d'aquest tipus de menjar
Ni paelles ni tapes. Quan arriba el bon temps, a Tarragona el que realment triomfa són les barbacoes. Així ho confirma un estudi recent publicat per Wallapop, que revela les ciutats espanyoles més «obsessionades» amb aquesta forma de cuinar i socialitzar a l’aire lliure. Tarragona ha estat destacada com la cinquena ciutat més aficionada a les barbacoes de tot l’Estat, amb una puntuació global de 50,54 sobre 60.
Segons l’anàlisi de Wallapop, durant l’últim any els tarragonins han comprat 271 barbacoes a través de la plataforma, una xifra que, tenint en compte la població, reflecteix un fort interès per aquest tipus de cuina. A més, Tarragona disposa d’11 espais públics habilitats per fer barbacoes, un recurs molt valorat en una zona amb clima agradable i alta afluència de trobades socials a l’aire lliure.
L’estudi, que analitza dades com el volum de vendes i compres, les cerques online i els espais disponibles, destaca que les cerques mensuals de la paraula ‘barbacoa’ superen les 300 a Google a la ciutat, cosa que reforça l’afició creixent per aquesta pràctica gastronòmica.
Tot i això, l’informe recorda que les restriccions per fer foc a l’aire lliure a Catalunya s’estenen del 15 de març al 15 d’octubre, un període llarg que obliga als amants de les barbacoes a optar per espais regulats o privats.
Amb aquest rànquing, Tarragona comparteix protagonisme amb altres ciutats catalanes com Girona (1a posició) i Barcelona (4a), convertint Catalunya en una de les comunitats autònomes més barbacoadictes, amb tres ciutats al top 10 nacional. Andalusia, amb quatre ciutats entre les deu primeres, també mostra una gran afició.
Barbacoes: molt més que una manera de cuinar
L’estudi de Wallapop conclou que per moltes famílies i grups d’amics, la barbacoa s’ha convertit en molt més que una tècnica culinària: és una excusa per reunir-se, compartir i gaudir de la natura i del bon menjar. A Tarragona, on el clima i l'entorn acompanyen, aquesta tendència pren força.
Des de la plataforma recomanen seguir bones pràctiques com triar el combustible adequat (carbó, llenya, etc.), mantenir la seguretat i garantir una bona neteja un cop finalitzada l’activitat, especialment per prevenir incendis forestals durant els mesos de restricció.
|Position
|Capitales
|CCAA
|Barbacoas Vendidas en Wallapop
|Barbacoas compradas en Wallapop
|Barbacoas' Volumen de Búsquedas Mensual en Google
|Espacios Públicos Para Barbacoas
|Temperatura Media en Primavera (Celsius)
|Menú carne o pescado?
|Prohibición de Barbacoas
|Puntuación Total Barbacoa Lovers
|1
|Girona
|Cataluña
|274
|286
|260
|32
|19
|Carne
|15 Marzo a 15 Octubre
|58.06
|2
|Sevilla
|Andalucía
|345
|368
|1,300
|11
|23
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|54.16
|3
|Toledo
|Castilla La Mancha
|203
|255
|170
|10
|19.5
|Carne
|Junio a Septiembre
|52.38
|4
|Barcelona
|Cataluña
|2,331
|2,381
|4,400
|46
|19
|Carne
|15 Marzo a 15 Octubre
|51.54
|5
|Tarragona
|Cataluña
|274
|271
|320
|11
|19.5
|Carne
|15 Marzo a 15 Octubre
|50.54
|6
|Valencia
|Comunidad Valenciana
|695
|683
|1,600
|11
|20.5
|Carne
|Junio a Septiembre
|49.07
|7
|Teruel
|Aragón
|11
|18
|20
|26
|16
|Pescado
|Abril a 15 Octubre
|48.72
|8
|Málaga
|Andalucía
|509
|475
|1,100
|10
|21
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|48.63
|9
|Cádiz
|Andalucía
|213
|202
|210
|6
|20.5
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|47.42
|10
|Jaén
|Andalucía
|38
|47
|140
|14
|20.5
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|46.88
|11
|Huelva
|Andalucía
|35
|35
|140
|25
|21
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|46.72
|12
|Las Palmas de Gran Canaria
|Islas Canarias
|21
|21
|480
|13
|21.5
|Carne
|Julio a Septiembre
|46.30
|13
|Pontevedra
|Galicia
|89
|93
|140
|20
|17
|Pescado
|Julio a Septiembre
|45.17
|14
|Córdoba
|Andalucía
|65
|68
|320
|7
|22
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|44.87
|15
|Lleida
|Cataluña
|106
|111
|170
|13
|20
|Carne
|15 Marzo a 15 Octubre
|44.13
|16
|Madrid
|Comunidad de Madrid
|2,300
|2,011
|6,600
|18
|18.5
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|43.95
|17
|Granada
|Andalucía
|149
|144
|320
|19
|19.5
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|43.56
|18
|Alicante
|Comunidad Valenciana
|511
|435
|390
|27
|21
|Carne
|Junio a Septiembre
|42.89
|19
|Mérida
|Extremadura
|3
|4
|50
|4
|21
|Pescado
|Junio a 15 Octubre
|42.80
|20
|Almería
|Andalucía
|87
|87
|210
|3
|21
|Carne
|Junio a 15 Octubre
|42.73