Ni paella ni tapes: aquest és el tipus de menjar que triomfa a Tarragona

La ciutat es troba al 'TOP' 5 amb més aficionats a tot l'estat d'aquest tipus de menjar

Ni paelles ni tapes. Quan arriba el bon temps, a Tarragona el que realment triomfa són les barbacoes. Així ho confirma un estudi recent publicat per Wallapop, que revela les ciutats espanyoles més «obsessionades» amb aquesta forma de cuinar i socialitzar a l’aire lliure. Tarragona ha estat destacada com la cinquena ciutat més aficionada a les barbacoes de tot l’Estat, amb una puntuació global de 50,54 sobre 60.

Segons l’anàlisi de Wallapop, durant l’últim any els tarragonins han comprat 271 barbacoes a través de la plataforma, una xifra que, tenint en compte la població, reflecteix un fort interès per aquest tipus de cuina. A més, Tarragona disposa d’11 espais públics habilitats per fer barbacoes, un recurs molt valorat en una zona amb clima agradable i alta afluència de trobades socials a l’aire lliure. 

L’estudi, que analitza dades com el volum de vendes i compres, les cerques online i els espais disponibles, destaca que les cerques mensuals de la paraula ‘barbacoa’ superen les 300 a Google a la ciutat, cosa que reforça l’afició creixent per aquesta pràctica gastronòmica.

Tot i això, l’informe recorda que les restriccions per fer foc a l’aire lliure a Catalunya s’estenen del 15 de març al 15 d’octubre, un període llarg que obliga als amants de les barbacoes a optar per espais regulats o privats.

Amb aquest rànquing, Tarragona comparteix protagonisme amb altres ciutats catalanes com Girona (1a posició) i Barcelona (4a), convertint Catalunya en una de les comunitats autònomes més barbacoadictes, amb tres ciutats al top 10 nacional. Andalusia, amb quatre ciutats entre les deu primeres, també mostra una gran afició.

Barbacoes: molt més que una manera de cuinar

L’estudi de Wallapop conclou que per moltes famílies i grups d’amics, la barbacoa s’ha convertit en molt més que una tècnica culinària: és una excusa per reunir-se, compartir i gaudir de la natura i del bon menjar. A Tarragona, on el clima i l'entorn acompanyen, aquesta tendència pren força.

Des de la plataforma recomanen seguir bones pràctiques com triar el combustible adequat (carbó, llenya, etc.), mantenir la seguretat i garantir una bona neteja un cop finalitzada l’activitat, especialment per prevenir incendis forestals durant els mesos de restricció.

Position Capitales CCAA Barbacoas Vendidas en Wallapop Barbacoas compradas en Wallapop Barbacoas' Volumen de Búsquedas Mensual en Google Espacios Públicos Para Barbacoas Temperatura Media en Primavera (Celsius) Menú carne o pescado? Prohibición de Barbacoas Puntuación Total Barbacoa Lovers
1 Girona Cataluña 274 286 260 32 19 Carne 15 Marzo a 15 Octubre 58.06
2 Sevilla Andalucía 345 368 1,300 11 23 Carne Junio a 15 Octubre 54.16
3 Toledo Castilla La Mancha 203 255 170 10 19.5 Carne Junio a Septiembre 52.38
4 Barcelona Cataluña 2,331 2,381 4,400 46 19 Carne 15 Marzo a 15 Octubre 51.54
5 Tarragona Cataluña 274 271 320 11 19.5 Carne 15 Marzo a 15 Octubre 50.54
6 Valencia Comunidad Valenciana 695 683 1,600 11 20.5 Carne Junio a Septiembre 49.07
7 Teruel Aragón 11 18 20 26 16 Pescado Abril a 15 Octubre 48.72
8 Málaga Andalucía 509 475 1,100 10 21 Carne Junio a 15 Octubre 48.63
9 Cádiz Andalucía 213 202 210 6 20.5 Carne Junio a 15 Octubre 47.42
10 Jaén Andalucía 38 47 140 14 20.5 Carne Junio a 15 Octubre 46.88
11 Huelva Andalucía 35 35 140 25 21 Carne Junio a 15 Octubre 46.72
12 Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias 21 21 480 13 21.5 Carne Julio a Septiembre 46.30
13 Pontevedra Galicia 89 93 140 20 17 Pescado Julio a Septiembre 45.17
14 Córdoba Andalucía 65 68 320 7 22 Carne Junio a 15 Octubre 44.87
15 Lleida Cataluña 106 111 170 13 20 Carne 15 Marzo a 15 Octubre 44.13
16 Madrid Comunidad de Madrid 2,300 2,011 6,600 18 18.5 Carne Junio a 15 Octubre 43.95
17 Granada Andalucía 149 144 320 19 19.5 Carne Junio a 15 Octubre 43.56
18 Alicante Comunidad Valenciana 511 435 390 27 21 Carne Junio a Septiembre 42.89
19 Mérida Extremadura 3 4 50 4 21 Pescado Junio a 15 Octubre 42.80
20 Almería Andalucía 87 87 210 3 21 Carne Junio a 15 Octubre 42.73
