Salut
L’Hospital Viamed Tarragona tindrà una Unitat integral d’Oncologia i Radioteràpia avançada
El servei d’Oncologia Mèdica oferirà una consulta especialitzada en càncer hereditari, orientada a la detecció de mutacions i prevenció
El nou Hospital Viamed Tarragona es prepara per obrir les portes properament amb una ferma aposta per l’excel·lència assistencial en l’àmbit oncològic. Actualment, s’estan ultimant els detalls de la que serà la primera Unitat Integral d’Oncologia i Radioteràpia del sector privat en la província de Tarragona. En aquest sentit, s’està donant forma a un espai altament especialitzat que oferirà una atenció completa i avançada al pacient amb càncer.
La unitat estarà orientada a abordar el càncer des del diagnòstic, tractament, així com l’acompanyament del pacient. S’oferirà una atenció multidisciplinar, integral i personalitzada, coordinada entre els diferents especialistes en totes les etapes del procés. Amb la posada en marxa d’aquesta Unitat, que estarà dotada de l’última tecnologia en oncologia, Viamed Salud busca convertir-se en un actor clau per al tractament del càncer al territori.
L’Hospital Viamed Tarragona comptarà amb dos camps especialitzats per a l’abordatge del càncer: l’Oncologia Mèdica i l’Oncologia Radioteràpica. El servei d’Oncologia Mèdica constitueix un eix fonamental per al pacient oncològic. Integrarà una zona de consultes externes propera a l’Hospital de Dia Oncològic, donant prioritat a la comoditat, privacitat i atenció individualitzada del pacient.
Les consultes externes estaran destinades al diagnòstic, tractament i seguiment clínic individualitzat de pacients amb malaltia neoplàsica. A la vegada, s’oferirà consulta especialitzada en càncer hereditari en la que es realitzarà la determinació de diferents mutacions quan correspongui. També, es proporcionarà assessorament genètic. Així mateix, s’oferirà servei de segona opinió a pacients diagnosticats de càncer que precisin contrastar el diagnòstic o sol·licitin més informació sobre la malaltia. A més, l’equip d’Oncologia Mèdica estarà enfocat en l’anàlisi i prevenció del càncer. Un altre dels espais destacats d’aquesta Unitat serà l’Hospital de Dia Oncològic, el qual estarà totalment equipat per administrar els diferents tractaments, com quimioteràpia, immunoteràpia o tractaments dirigits personalitzats a les necessitats del pacient.
En paral·lel, el servei d’Oncologia Radioteràpica disposarà de tecnologia d’avantguarda el qual permet aplicar radioteràpia dirigida amb alta precisió, minimitzant els efectes secundaris que puguin derivar-se. Aquest tipus de tractament és essencial per a l’abordatge de molts processos oncològics i complementa altres tractaments com la quimioteràpia, immunoteràpia, teràpia dirigida i cirurgia oncològica. Per a la posada en marxa i gestió d’aquest servei d’Oncologia Radioteràpica, Viamed Salud comptarà amb Mercurius Health Group, líder europeu en solucions oncològiques avançades, altament especialitzat i amb experiència en una àmplia gamma d’equips i pràctiques de radioteràpia i medicina nuclear.
Accelerador lineal
El servei d’Oncologia Radioteràpica ocupa una superfície de 600 m2 del nou Hospital Viamed Tarragona. L’espai comptarà amb un accelerador lineal d’última generació, model Elekta Versa HD.
Aquest accelerador lineal permetrà la realització de tècniques avançades i precises, com la radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT), la radioteràpia estereotàctica corporal (SBRT) i la radioteràpia amb control del moviment respiratori (DIBH). Aquests tractaments són fonamentals per abordar diversos tipus de càncer, com, per exemple, càncer de mama, pròstata, colorectal, cap i coll, entre altres.
L’Elekta Versa HD es distingeix per la seva capacitat d’administrar dosi de radiació amb alta precisió i velocitat, adaptant-se als diferents tipus de tumors i localitzacions. A més, incorpora tecnologia avançada per al control de moviments del pacient i permet realitzar tractaments complexos en sessions més curtes, augmentant la comoditat i eficàcia. Aquest equip s’ubica en un búnquer de radioteràpia, situat al soterrani de l’Hospital i dissenyat per garantir la màxima seguretat del pacient. Inclou un circuit curosament estructurat i protocol·litzat per oferir una experiència òptima i segura durant el tractament radioteràpic.
Equip mèdic multidisciplinar
La Unitat Integral d’Oncologia i Radioteràpia de l’Hospital Viamed Tarragona estarà liderada per un equip mèdic de gran qualificació científico-tècnica i humana, compromès amb l’excel·lència mèdica i la innovació. La Unitat comptarà amb comitès oncològics multidisciplinars formats per especialistes en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, cirurgia, medicina nuclear, radiologia, anatomia patològica, entre altres especialitats clau, per analitzar cada cas de forma coordinada.
Aquesta estructura permetrà oferir una atenció personalitzada que busca millorar el percentatge de curació i qualitat de vida del pacient. Amb la posada en marxa d’aquesta Unitat, els pacients de la demarcació de Tarragona podran rebre les millors prestacions, així com una atenció continua per tractar la malaltia a l’Hospital Viamed Tarragona sense necessitat de desplaçaments.