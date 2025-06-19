Diari Més

L’Hospital Universitari Joan XXIII obre l’Hospital de Dia Pediàtric

Es preveu que en el primer any es facin prop de 800 sessions anuals, amb més de 6.000 prestacions i centenars de cures i analítiques

L’Hospital de Dia Pediàtric està ubicat a la quarta planta.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha posat en marxa el nou Hospital de Dia Pediàtric, una unitat assistencial dissenyada per oferir atenció especialitzada i multidisciplinària a infants i adolescents que requereixin tractaments o seguiments mèdics complexos, però sense necessitat d’ingrés hospitalari.

Aquest nou dispositiu esdevé l’última actuació dins la reordenació dels espais de l’Àrea Maternoinfantil i suposa un pas endavant en la millora de l’atenció pediàtrica, i aporta eficiència i comoditat tant per als pacients com per a les seves famílies.

El nou Hospital de Dia Pediàtric ocupa un espai de 130 m2 a la quarta planta del centre hospitalari, integrat dins del Servei de Pediatria. L’espai disposa d’una àrea diàfana amb control d’infermeria i diversos punts d’atenció amb lliteres i butaques, que permeten adaptar-se a les necessitats de cada pacient. També s’hi han habilitat dos gabinets pediàtrics vinculats al mateix Hospital de Dia per a visites mèdiques i d’infermeria.

S’ha condicionat una nova sala d’espera exclusiva per aquest servei i s’ha reubicat una sala de jocs, reforçant l’aposta per un entorn més amable i adaptat als infants hospitalitzats.

El dispositiu està pensat per atendre principalment pacients de 0 a 15 anys, però també pacients fins als 18 anys en casos de cronicitat complexa que requereixin tractaments com: tractaments intravenosos i transfusions; cures d’infermeria complexes; proves diagnòstiques especialitzades; seguiments postquirúrgics; i patologies cròniques que abans requerien hospitalització.

Aquest model evita hospitalitzacions innecessàries i afavoreix la continuïtat assistencial en coordinació amb l’atenció primària, consultes externes i urgències pediàtriques.

La inversió total ha estat de 452.525,90 € per a l’adequació dels espais i de 195.015,01 € per a l’equipament i mobiliari mèdic. L’equip humà està format per pediatres especialitzats, infermeres pediàtriques, auxiliars i personal administratiu, amb el suport de professionals de psicologia, nutrició i treball social, segons les necessitats específiques de cada cas.

L’Hospital de Dia funciona en horari de matins, de dilluns a divendres, amb activitat programada. Es preveu que en el primer any es facin prop de 800 sessions anuals, amb més de 6.000 prestacions i centenars de cures i analítiques.

Amb la posada en marxa d’aquest nou dispositiu, l’Hospital Joan XXIII reafirma el seu compromís amb una atenció pediàtrica centrada en el benestar de l’infant, amb espais específics, circuits eficients i una atenció més propera i personalitzada.

