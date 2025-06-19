Equipaments
L’Ajuntament de Tarragona adjudica les obres de la nova passarel·la del Camp de Mart
Milloraran l'evacuació d'incendis i l'accessibilitat
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres de millora de l’evacuació d’incendis i l’accessibilitat al Teatre Auditori del Camp de Mart a l’empresa Izer Ingeniería y Economía SL. Les intervencions objecte d’aquest projecte es centren en la rehabilitació de la coberta, la col·locació de noves baranes en forma d’u i l’habilitació d’una nova passera de vehicles, totes tres focalitzades en la millora de l’evacuació d’incendis i en accessibilitat de l’equipament. Així, la primera intervenció consisteix en la rehabilitació de les cobertes en la seva totalitat, enderrocant les capes existents i executant-ne de noves, per evitar futures filtracions que podrien arribar a causar més patologies a l’edifici.
Per la seguretat d’ús de les escales que donen accés a les diverses graderies, com a segona intervenció es procedirà a la col·locació de baranes en forma d’U invertida a tot el recorregut. Per proporcionar una major seguretat, es proposa també incorporar una il·luminació tènue a les baranes.
La tercera intervenció consistirà en habilitar una passera per vehicles que substituiria la passera actual provisional que dona accés a mercaderies a través de l’Avinguda Maria Cristina, comunicant directament a l’escenari. La nova passera consistirà en una nova estructura amb plaques alveolars a la zona per donar accés de la planta baixa, deixant la planta inferior existent lliure. Aquesta estructurà tindrà unes característiques i dimensions per tal de poder fer cabuda a un tràiler de fins a 16 metres de llargada en posició horitzontal. Costaran 383.835,08 euros, duraran 6 mesos i les obres començaran a la tardor.