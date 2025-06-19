Veïnal
La FAVT demana que Orts deixi la conselleria de Relacions Ciutadanes
L’Ajuntament es defensa i diu que «s’ha incrementat molt la comunicació amb les entitats veïnals»
La Federació d’Associacions de Veïns i Veïns de Tarragona (FAVT) va demanar ahir que Sonia Orts deixi el seu càrrec com a consellera de Relacions Ciutadanes i es designi «un altre regidor o regidora que prioritzi el respecte, l’escolta activa i el treball conjunt amb el moviment associatiu de la ciutat».
L’entitat va criticar l’actitud mostrada per l’edil a l’hora d’exercir les seves funcions com a «interlocutora» i va assegurar que «la manca de diàleg, la voluntat de col·laboració escassa i l’absència ha deteriorat greument la relació entre l’Ajuntament i les nostres associacions».
La FAVT va oferir una roda de premsa per fer balanç de la primera meitat de mandat de l’alcalde, Rubén Viñuales. «Reconeixem que hi ha hagut gestos i bones intencions, però la gestió als barris continua sent desigual, lenta i, de vegades, invisible», remarcava el secretari i portaveu, José Martín Carrasco. Des de la federació, van carregar directament contra Orts, a qui van acusar d’«haver faltat el respecte» a l’entitat.
El president de la FAVT, Alfonso López, va recriminar a la consellera de Relacions Ciutadanes que no vulgui celebrar les reunions amb els veïns a la seu de la federació, sinó que sempre les convoqui a l’Ajuntament: «Ens diu que s’ha de fer allà i que, si no venim, és el nostre problema». En aquest sentit, López va demanar que «vinguin als nostres barris amb els tècnics, com s’ha estat fent en els darrers anys». «Volem regidors que no es quedin asseguts i surtin al carrer per veure la realitat», va afegir.
A més, va reclamar que en aquestes trobades hi puguin assistir més representants veïnals i no només el president de la federació i un acompanyant. L’entitat també va criticar que l’Ajuntament convoqui les reunions al matí, quan «la majoria treballem».
Per tots aquests motius, van reclamar que Orts deixi de liderar la conselleria de Relacions Ciutadanes, una petició subscrita per «la majoria» de les agrupacions que integren la FAVT —formada per una vintena d’entitats—. Segons ha pogut saber Diari Més, algunes associacions com la de Sant Salvador i Sant Ramon, el Serrallo i Parc Riu Clar s’han desmarcat.
Crear una taula de treball
Per la seva banda, l’Ajuntament va assegurar que «des del govern municipal s’ha incrementat molt la comunicació amb les entitats veïnals». En aquest sentit, van afirmar que «la relació és constant i fluida», gràcies a les reunions «bimensuals» d’Orts amb les federacions veïnals i «les trobades mensuals de les conselleries de barri». També recordaven que «per primera vegada, les associacions han cobrat el 100% de la subvenció anual a mitjans de juny».
En canvi, des de la FAVT consideren que la interlocució amb les associacions ha estat «insuficient» i reclamen que existeixi una «participació real» perquè les seves propostes «es tinguin en compte». Per això, demanaran per carta a l’alcalde la creació d’una taula de treball entre el consistori i la federació «on se’ns escolti de veritat».