Cultura
‘Un estiu amb Cooperació’ arriba carregat de cinema, música i dansa
Seran 12 propostes gratuïtes sobre la cultura africana
Un estiu amb Cooperació arriba carregat d’actes. Es tracta d’un seguit d’activitats per fomentar el debat i la reflexió al voltant de la diversitat cultural i de l’actual model de desenvolupament per propiciar canvis en les nostres actituds, fent de la cultura una peça clau per la transformació social a través de la música, la pintura, el cinema i la dansa.
Les activitats d’aquesta programació tindran lloc durant el mes de juliol i consta d’una exposició, dos concerts, quatre tallers i cinc projeccions cinematogràfiques. Pel que fa al cinema els dimecres a partir de les 21.30h tindrà lloc la 4a edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya – FICAC, una iniciativa impulsada per l’entitat CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Segons la consellera de Cooperació, Cecilia Mangini, «les peces seleccionades son una oportunitat única, a la nostra ciutat, de veure en pantalla gran i en versió original pel·lícules pròpies de la cultura africana subtitulades en català». Les projeccions tindran lloc a l’Espai Jove La Palmera a les 21.30h, en un marc únic per gaudir d’una nit de cinema a la fresca al centre de Tarragona. Aquest any el Festival incorpora una novetat i és que el públic podrà votar la pel·lícula que més els agradi i fer un reconeixement final a la guanyadora.