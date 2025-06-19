Diari Més

‘Un estiu amb Cooperació’ arriba carregat de cinema, música i dansa

Seran 12 propostes gratuïtes sobre la cultura africana

Imatge de la roda de premsa celebrada ahir.

Imatge de la roda de premsa celebrada ahir.

Un estiu amb Cooperació arriba carregat d’actes. Es tracta d’un seguit d’activitats per fomentar el debat i la reflexió al voltant de la diversitat cultural i de l’actual model de desenvolupament per propiciar canvis en les nostres actituds, fent de la cultura una peça clau per la transformació social a través de la música, la pintura, el cinema i la dansa. 

Les activitats d’aquesta programació tindran lloc durant el mes de juliol i consta d’una exposició, dos concerts, quatre tallers i cinc projeccions cinematogràfiques. Pel que fa al cinema els dimecres a partir de les 21.30h tindrà lloc la 4a edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya – FICAC,  una iniciativa impulsada per l’entitat CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

Segons la consellera de Cooperació, Cecilia Mangini, «les peces seleccionades son una oportunitat única, a la nostra ciutat, de veure en pantalla gran i en versió original pel·lícules pròpies de la cultura africana subtitulades en català». Les projeccions tindran lloc a l’Espai Jove La Palmera a les 21.30h, en un marc únic per gaudir d’una nit de cinema a la fresca al centre de Tarragona. Aquest any el Festival incorpora una novetat i és que el públic podrà votar la pel·lícula que més els agradi i fer un reconeixement final a la guanyadora.

