Successos
Detingut un home per intentar sostreure el cablejat d'uns fanals de Sant Pere i Sant Pau
El detingut, que acumula almenys 7 antecedents i tots per robatori amb força i furts, ha ingressat a presó
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir ahir un home, de 64 anys, com a presumpte autor d’un robatori amb força en grau de temptativa. Els fets van passar poc després de les 2 de la matinada quan una ciutadana va trucar al 092 i va explicar a la Sala de Coordinació i Atenció Ciutadana (SCAC) que hi havia un home manipulant els fanals a banda i banda del carrer, a la TP-2031a s/n.
La ciutadana va explicar que l’home estava traient les tapes dels fanals i que mirava constantment cap als edificis per assegurar-se que ningú l’estava vigilant mentre ho feia. També va detallar que el detingut hauria deixat una bossa blanca amb alguna cosa a l'entrada de l'antic pàrquing de camions de Sant Pere i Sant Pau i que després va entrar en aquest espai.
Dues dotacions es van desplaçar ràpidament fins al lloc. A la seva arribada, els agents van fer una inspecció de la zona i van veure un home, que coincidia amb la descripció facilitada, que estava dins d’un vehicle i que simulava que estava dormint. Un cop identificat, van comprovar que al vehicle hi portava diferents eines per manipular els fanals i sostreure el cablejat, i uns guants.
Cap a les 2.50 h, un cop visualitzades unes imatges facilitades de l’home en plena acció, va ser detingut pels agents de la Guàrdia Urbana. El detingut, que acumula almenys 7 antecedents i tots per robatori amb força i furts, ha ingressat a presó.