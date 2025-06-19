Policial
Detenen 'in fraganti' un home quan intentava forçar la porta d'una gasolinera a Tarragona
L'home va fugir al veure als mossos però el van localitzar amagat entre la vegetació i el van detenir
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir la matinada d’aquest dimecres a aquesta ciutat un home de 56 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 03.00 hores de la matinada d’aquest passat dimecres quan una patrulla efectuava tasques de prevenció de delictes al polígon Francolí. En un determinat moment els agents van observar un desconegut que vestia amb gorro, tapaboques i roba fosca al costat d’una estació de servei.
En aproximar-se ràpidament al lloc, van poder veure com l’home il·luminava amb una llanterna el pany de la porta d’accés a una gasolinera, per tal d’intentar forçar-lo amb un tornavís. En adonar-se de la presència policial, l’home va intentar fugir camp a través després de saltar per damunt d’un vehicle i un mur. Els mossos el van localitzar poc després amagat entre la vegetació i el van detenir.
En l’escorcoll li van localitzar el tornavís i la llanterna amb la qual pretenia accedir a l’interior de l’establiment tot i que finalment no ho va aconseguir. La patrulla va comprovar que el lladre es va traslladar fins aquest polígon amb un vehicle per tal de cometre el robatori.
El detingut, el qual acumula fins a onze antecedents policials, va quedar en llibertat ahir al migdia amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.