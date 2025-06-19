Serveis
51,5 minuts: el temps d’espera mitjana a urgències a Tarragona
Salut reconeix una situació «tensa» a les urgències dels hospitals i treballa en un finançament que la millori
51,5 minuts és el temps d’espera mitjana a urgències a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, segons dades facilitades per Salut a l’ACN. Les visites a urgències dels hospitals incrementen any rere any. Els professionals d’aquests serveis van atendre 3.893.183 visites el 2024 a tot Catalunya, un 21% més que el 2021.
El director operatiu del Pla Nacional d’Urgències (PLANUC), Xavier Jiménez, reconeix una situació «tensa» per l’elevada activitat i diu que treballen en un model per «assolir unes formes de pagament adequades» per als hospitals. La Societat d’Urgències demana canvis organitzatius i cuidar els professionals.
Un 10% dels pacients a urgències necessita ingrés, fet que explicita una falta de llits no només als hospitals, sinó també en centres sociosanitaris i recursos en atenció domiciliària: la urgència revela sovint necessitats socials. «Tenim molta activitat, molta afluència de persones, moltes dificultats per intentar treballar amb certa comoditat, oferint seguretat als pacients, que és el que més ens preocupa. Estem en una situació tensa».
Així és com descriu la situació general als serveis d’urgències dels hospitals catalans, més enllà del pic de la grip, el director del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya, Xavier Jiménez, en una entrevista a l’ACN. Els hospitals catalans atenen cada dia més de 10.000 visites urgents; concretament, 10.637 de mitjana el 2024: 8.598 d’adults, de les quals un 11% necessitarà ingrés, i 2.039 de pediatria, amb un 4,2% que haurà d’ingressar a l’hospital. En total, les urgències als hospitals van apropar-se els 4 milions de visites l’any passat.
Població envellida
Una població més envellida i amb més malalties cròniques, que viu cada vegada més sola, i una atenció primària en què falten mans són dos dels principals motius per entendre per què en els darrers anys han augmentat els pacients que ‘truquen a la porta’ de les urgències. Les esperes a les urgències són motiu de vegades de queixa ciutadana.
Les enquestes de satisfacció Plaensa, que fa el Departament de Salut, mostren que la valoració del temps fins a veure el metge ha empitjorat, passant d’un 57,6% de satisfacció el 2023 al 55,9% el 2024. Ara bé, la valoració del tracte personal millora i és molt alta, tant dels metges (87%) com de les infermeres (90,6%) i els zeladors (94,2%).
La nota global del servei és de 7,18 el 2024 (7,12 el 2023). El Departament de Salut treballa en diverses mesures per millorar la situació a les urgències, com el fiançament d’aquests serveis. «Tenim un model de finançament que no ajuda a posar el focus en el servei d’urgències, surt més a compte prioritzar altres coses», conclou.