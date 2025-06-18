Política
Viñuales assegura que «Tarragona està vivint moment dolç», però «queda molt per fer»
L’alcalde de Tarragona va fer balanç dels primers dos anys de mandat i va destacar els projectes que s’han impulsat en matèria d’habitatge i mobilitat
El 17 de juny del 2023, Rubén Viñuales (PSC) es va fer amb la vara d’alcalde a Tarragona. Ahir, dos anys després, va pujar a l’escenari de l’Auditori de la Diputació per fer balanç dels primers dos anys de mandat. El batlle va voler fugir de l’habitual format dels monòlegs quadriculats i va apostar per un acte més fresc i amè, que va permetre certs moments de broma. Relaxat i distès, durant poc menys d’una hora, va respondre a les preguntes de tres periodistes locals —Cristina Artacho, Laura Casas i Eloi Tost—, així com a les qüestions plantejades per alguns veïns a través de vídeos.
Per exemple, «es resoldrà aviat el serial del contracte de la brossa?». Viñuales va assegurar que és «optimista responsable» i confia que el Tribunal de Contractes es pronunciï aviat i doni la raó a l’Ajuntament per començar a «comprar maquinària i tenir una ciutat més neta». Per aconseguir això, apuntava que també és necessari combatre l’incivisme així com la «plaga» de coloms.
De fet, Núria Huguet, veïna de la Vall de l’Arrabassada, preguntava què s’està fent per eliminar-la. L’alcalde va explicar que s’estan prenent mesures conjuntament amb el Port de Tarragona i l’objectiu és «rebaixar un 75% de la població». El batlle va recordar que alguns d’aquests coloms venen de Reus, unes paraules que van generar riures entre el públic, on hi era present l’alcaldessa de la ciutat veïna, Sandra Guaita.
Més de 300 persones van assistir a aquest acte on Viñuales va assegurar que «Tarragona està vivint un moment dolç», tot i que encara «queda molt per fer». Per exemple, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: «Serà l’últim POUM de creixement, racional i proporcional a tota la ciutat, per a arribar a aquesta Tarragona dels 200.000 habitants».
Això sí, només es creixerà en població, sinó també en «serveis i infraestructures». L’alcalde va destacar el futur barri tecnològic al polígon Francolí com un dels punts més ambiciosos, que servirà perquè el riu passi de ser una «barrera» a un «nexe d’unió».
El problema de l’habitatge
En Christian, un veí de Campclar, va preguntar a l’alcalde què té previst per facilitar l’accés a l’habitatge a la gent jove, un aspecte que està molt relacionat amb el POUM. Viñuales va destacar els 192 habitages de lloguer social que s’estan construint al PP-10 i va recordar que Tarragona va ser la primera a «entomar la proposta de la Generalitat d’oferir solars» per fer-hi pisos públics. En aquest sentit, va apuntar que estan «despertant Tarragona, que està de moda». «Mai hi havia hagut tanta gent vivint-hi», deia.
La mobilitat també serà clau a l’hora de planificar la ciutat del futur. Des de Bonavista, Juan José Abril va qüestionar si l’Ajuntament preveu millorar les línies d’autobús de l’EMT. Viñuales va recordar que s’acabarà aquest mandat amb 33 nous autobusos, que permetran «no només renovar la flota, sinó augmentar-la».
«Cada bus ha costat el mateix que un Ferrari», apuntava. El batlle reconeixia que les línies de Bonavista i Sant Salvador estan «saturades, però s’estan buscant solucions». En aquest sentit, l’alcalde va acabar l’acte demanant a la ciutadania «comprensió, però sobretot el seu suport a Tarragona».