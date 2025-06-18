Política
Martorell (PP) proposa canviar el nom de l’estació de tren del centre de Tarragona
La portaveu popular vol que s’especifiqui la ubicació de l’estació per evitar confusions amb l’estació del Camp
Maria Mercè Martorell ha proposat canviar el nom de l’estació de tren del centre de Tarragona. La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona vol que s’especifiqui la ubicació de l’estació per evitar confusions amb l’estació de trens d’alta velocitat del Camp de Tarragona. Serà la moció que defensarà el grup durant el pròxim ple municipal del mes de juny.
Els populars, en roda de premsa aquest dimecres al matí, han indicat que Tarragona té dues estacions de trens, la de Tarragona, al centre de la ciutat i la d’Altafulla-Tamarit, situada al terme municipal tarragoní, i que l’estació del Camp de Tarragona, tot i no estar a la ciutat, és l’estació de la capital de província. «Aquesta situació genera una gran confusió entre els viatgers, sobretot els que no coneixen bé la zona. És habitual que els que volen venir a Tarragona ciutat acabin al Camp de Tarragona, a 15 quilòmetres del centre, en mig del camp», ha lamentat Martorell.
És per aquest motiu que la consellera del PP ha proposat que a l’estació del centre de la ciutat s’especifiqui com a tal. «L’estació de Tarragona ha de passar a dir-se 'Tarragona Ciutat - Balcó del Mediterrani'. Un nom que la situa clarament i, a més, reforça una de les imatges més icòniques de la nostra ciutat», ha manifestat la portaveu. Per Martorell, aquest simple afegit al nombre de l’estació permetria millorar la imatge i la claredat en la mobilitat ferroviària de Tarragona.
La consellera ha especificat que és habitual que les ciutats amb dues estacions centrals tinguin diversos noms per evitar, precisament, equivocacions i malentesos. És el cas de l’estació de València Estació del Nord i València Joaquín Sorolla, per exemple, la primera per Rodalies, Regionals i Llarga Distància, i la segona pels serveis d’alta velocitat. «No és només una simple nomenclatura, amb el canvi de nom facilitem la vida de la gent, evitem errades amb els bitllets i millorem l’experiència de qui ens visita», ha conclòs Martorell.