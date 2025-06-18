Ciutat
Les rates es deixen veure al Camp de Mart de Tarragona
En un vídeo gravat a plena llum del dia es poden veure fins a sis rosegadors recorrent els seus jardins
No és la primera vegada que les rates es deixen veure per Tarragona i, ara, l’escena s'ha tornat a repetir al Camp de Mart. En un vídeo gravat a plena llum del dia es poden veure fins a sis rosegadors recorrent la zona enjardinada.
L’Ajuntament ha explicat a Diari Més que, demà, EMATSA portarà a terme una actuació per solucionar el problema.