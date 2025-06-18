Gastronomia
Aquests son els millors restaurants de Sushi de Tarragona ciutat
Els usuaris de Google han valorat especialment cinc establiments tarragonins
La gastronomia japonesa ha anat guanyant protagonisme en la nostra societat durant les últimes dècades fins a convertir-se en una de les més demandades pel públic i una de les preferides pels amants de la bona cuina.
Tarragona no és una excepció i compta amb una àmplia oferta per als aficionats al sushi i altres especialitats nipones. Des de buffets lliures on es poden degustar grans quantitats de sushi a un preu assequible fins a establiments més elaborats que busquen oferir una experiència gastronòmica autèntica i sofisticada, la ciutat disposa d'opcions per a tots els gustos i pressupostos.
En aquest article, explicarem quins d'aquests establiments, especialitzats en Sushi, compten amb una valoració més alta per part dels usuaris de Google.
Ohashi– 4.8
Situat a la cantonada entre la Rambla Vella i el carrer Compte de Rius, l'Ohashi és reconegut com un dels referents del bon sushi a Tarragona. Gairebé 490 ressenyes avalen el nivell de la seva gastronomia
Hai Sushi Bar – 4.7
Amb una àmplia varietat de peces i un ambient acollidor, Hai Sushi Bar, al Carrer Rovira i Virgili és una parada obligatòria per als amants del sushi.
Amo Sushi Tarragona – 4.7
Amb més de 1.000 ressenyes que fan evident el seu nivell, aquest restaurant és reconegut per la seva qualitat. Es tracta d'un reconegut buffet de les Gavarres amb un establiment també a Reus.
Take Away Sushi – 4.6
Per aquells que prefereixen gaudir del sushi a casa, Take Away Sushi és una opció ideal amb una àmplia varietat de peces per emportar.
Bokoto-4.5
Al cor de Tarragona, Bokoto és una referència en gastronomia japonesa. Amb una proposta cuidada i elegant, combina ingredients d’alta qualitat amb una presentació impecable, ideal per a una experiència més sofisticada.