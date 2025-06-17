Cultura
La Terrasseta torna al Parc Saavedra de l'11 al 14 de setembre amb 15 propostes musicals i de circ
Las Karamba i Mishima són les caps de cartell del festival, que celebra la seva 14a edició sent «petites per convicció»
El Festival La Terrasseta tornarà al Parc Saavedra un any més per celebrar la seva 14a edició. Ho farà de l’11 al 14 de setembre amb 15 propostes musicals i de circ contemporani, i el lema «Petites per convicció». «Per a nosaltres petites no vol dir febles, sinó que no volem créixer a qualsevol preu. Vol dir que prioritzem la qualitat de l'experiència, la proximitat i la coherència amb aquests valors», ha expressat la directora del festival, Aida Bañeras, durant la presentació d’aquest.
La directora ha volgut destacar també la trajectòria de l’esdeveniment, que afirma, «va començar fa 14 anys amb una idea molt senzilla però profundament revolucionària, que les dones pugin als escenaris». Així, apunta, aquest és «l'únic festival no institucionalitzat i d'aquestes dimensions a Catalunya, organitzat íntegrament per un equip gestor de 100% de dones».
Per la seva banda, la consellera de cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos, ha definit el festival com «un clàssic de la Santa Tecla tarragonina», i ha agraït la seva tasca, que «compleix amb tots els eixos que nosaltres treballem des de l’Ajuntament».
Una programació diversa
L’espectacle que s’encarregarà d’inaugurar aquesta nova edició el dia 11 de setembre serà Espera, una peça de circ contemporani de la companyia Eia. Es tracta d’una proposta reconeguda internacionalment que combina poesia corporal i acrobàcia. Més tard, pujaran a l’escenari Minibús Intergalàctic, que presentaran el seu darrer disc, portant per primera vegada el seu rock psicodèlic a la ciutat de Tarragona. El duo valencià Helen Helen clourà aquesta primera jornada.
Divendres arrencarà amb els ritmes llatins de Meli Perea, i continuarà amb el concert de Las Karamba, un dels caps de cartell d’enguany, conegudes també per la seva fusió de Latin Urban. Tot seguit, Tarragona viurà per primera vegada la neoverbena gallega de mà d’Ortiga. DJ Metralleta tancarà la nit amb una sessió de ritmes afro, llatins i electropicals.
Dissabte la jornada arrencarà en horari familiar, de mà de Mishima, seguit de Marina y su Melao, que presentaran el seu àlbum debut per primera vegada a la ciutat. La nit continuarà amb la sessió de Dj TateKieta i els seus ritmes tropicals, seguida de l’actuació d’Adala & Chalart 58 ft. Matah. Finalment, serà el torn del Dj Set de Missex.
Diumenge la música arribarà al Parc Saavedra acompanyada de foodtrucks, que oferiran diverses propostes gastronòmiques elaborades amb productes de proximitat. Per cinquè any consecutiu, el Cabaret de Circ de La Terrasseta oferirà el primer espectacle d’aquesta darrera jornada. El reaggae català de Rowsi i la sessió del col·lectiu femení de Djs The Clitorians posaran el punt final a aquesta 14a edició de La Terrasseta.
Cada dia, l’espai comptarà amb un Punt Lila i el servei de canguratge a càrrec de Temps per Cures. Les entrades ja es poden adquirir al web oficial www.laterrasseta.com. El preu diari per a dijous i diumenge és de 5 euros, i de 10 euros per a divendres i dissabte, mentre que l’abonament pels quatre dies té un preu de 25 euros. Els menors de 10 anys podran accedir al festival de forma gratuïta, i les sòcies de TRESC i les persones que disposin del Carnet Cultura Jove podran beneficiar-se d’un descompte del 50%.