Patrimoni
El MNAT organitza visites gratuïtes a la Pedrera del Mèdol a l'estiu
La programació estival del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona oferirà una cinquantena d’activitats entre juliol i setembre
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ha anunciat la programació de la nova edició d’“Estiueja al MNAT”, que inclourà més de cinquanta activitats als diferents espais del museu entre l’1 de juliol i el 14 de setembre. Com a principal novetat, el programa incorpora per primera vegada visites guiades gratuïtes a la Pedrera del Mèdol.
Aquestes visites, que es faran cada dimecres i dissabte al vespre del 5 de juliol al 13 de setembre, representen la primera activitat oficial al jaciment després que Abertis cedís l’espai a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) el passat 12 de maig. Els visitants seran rebuts a l’àrea de servei El Mèdol de l’AP-7 i podran recórrer diversos miradors del perímetre exterior, així com accedir a l’espai del Clot del Mèdol, habitualment tancat al públic. Les visites es faran en català i castellà de forma alterna i caldrà fer reserva prèvia a través del web del MNAT. L’activitat no és apta per a persones amb mobilitat reduïda i es recomana portar calçat tancat i protecció solar.
Aquesta proposta s’emmarca dins d’un conjunt d’accions de manteniment i millora al jaciment, que podrien culminar amb una obertura parcial del Clot del Mèdol abans de finals d’any.
Una oferta cultural variada per a tots els públics
L’Estiueja al MNAT manté també algunes de les activitats més consolidades, com les visites teatralitzades a la Vil·la romana dels Munts, cada dissabte al vespre del 19 de juliol al 13 de setembre. A més, es podran fer visites guiades gratuïtes al Teatre de Tàrraco tots els divendres de juliol, agost i setembre.
La programació inclou també sis visites temàtiques a l’exposició TARRACO/MNAT, centrades en l’aigua, les dones i els déus de l’antiguitat, així com el Cicle de Concerts de Centcelles. Entre els concerts destaca el del 17 de juliol amb Roger Mas & Cobla Sant Jordi, una actuació especial per commemorar els 25 anys del reconeixement de Tàrraco com a Patrimoni Mundial.
Les entrades i invitacions per a totes les activitats —tant les de pagament com les gratuïtes— estaran disponibles a partir del dimecres 18 de juny a les 10 h al web del MNAT.