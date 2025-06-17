Neteja
Les deixalleries mòbils arribaran a sis noves ubicacions i recolliran també residus voluminosos
L’empresa del tercer sector Formació i Treball va començar ahir a gestionar aquest servei municipal
Tarragona ha estrenat aquesta setmana el renovat servei de deixalleria municipal. El nou contracte adjudicat a l’empresa del tercer sector Formació i Treball per 557.197,40 euros (IVA inclòs), presenta «algunes de les novetats que va demanar la ciutadania en el procés de participació que es va dur a terme», explicava la consellera de Neteja, Sonia Orts. Un dels canvis més grans serà que les deixalleries mòbils arribaran a sis noves ubicacions: l’avinguda Marquès de Montoliu, la plaça de la Mitja Lluna, l’avinguda Amadeus Mozart (Els Músics), el carrer D (davant el CEIP Riu Clar), el carrer Riu Montsant i l’avinguda Sant Salvador.
D’aquesta manera, es pretén apropar al màxim el servei a la ciutadania. Per aconseguir-ho, s’han comprat quatre noves furgonetes amb remolc que se sumen a la deixalleria mòbil tipus acordió que ja utilitzava l’anterior adjudicatària. Cadascun d’aquests vehicles ha costat 80.819,86 euros, que s’amortitzaran en els deu anys de vigència del nou contracte. Per tant, cada dia de la setmana hi haurà cinc deixalleries mòbils en servei de la ciutat, un més que abans. En total, hi haurà 32 ubicacions diferents.
Orts va explicar que cadascun d’aquests dispositius estaran vigilats per un informador ambiental, els quals faran tasques de sensibilització ambiental i foment de la recollida selectiva. A més, a partir d’ara, les deixalleries mòbils acceptaran residus voluminosos com mobles o trastos vells. També hi haurà un canvi en els horaris, que passarà a ser de 8.30 a 13.30 de dilluns a dissabte, excepte festius. La consellera de Neteja assegurava que s’ha volgut aposar per oferir «un servei intensiu de matí».
Espai de valorització
La deixalleria fixa —situada al carrer del Coure del polígon Riu Clar— també presenta novetats, com la incorporació d’un nou Espai de valorització que tindrà l’objectiu de separar al màxim tots els materials d’un mateix residu i maximitzar la seva reutilització. Per exemple, si una persona hi porta una finestra, els operaris s’encarregaran de treure el vidre del marc de fusta i dipositar cada element dins del receptacle corresponent. D’altra banda, es crearà un espai de reutilització de mobles i andròmines que arribin a la deixalleria i estiguin en bon estat. Serà una espècie de botiga, que entrarà en funcionament abans del juny del 2026, on els ciutadans podran agafar el que necessitin.
D’altra banda, amb el nou contracte, s’han afegit dues persones més al matí i altres dues a la tarda, de manera que en cada torn hi haurà tres persones per atendre els usuaris a la deixalleria fiixa. La consellera Orts destacava que aquest nou contracte compleix la finalitat de reserva de contractes a empreses d’inserció laboral prevista a la llei de contractes. «Es crearan oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat», assenyalava ahir la coordinadora de Formació i Treball a Tarragona, Paula Serra, qui assenyalava que es donarà feina a 15 persones, la meitat dels quals es troba en un itinerari d’inserció.
«Des de l’empresa hem consolidat la sostenibilitat ambiental com a eix central de la nostra activitat», apuntava Serra. En aquest sentit, remarcava que, amb la gestió d’aquest servei, pretenen «implementar un nou model de gestió de deixalleries» que aposta per «la valorització i reutilització dels residus».