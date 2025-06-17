Successos
Incendi en un habitatge del barri del Pilar de Tarragona
El foc va cremar un matalàs i la resta del mobiliari d'una habitació
Els Bombers de la Generalitat van treballar dilluns al vespre en un incendi al barri del Pilar de Tarragona. L'avís el van rebre a les 23.34 hores i es van mobilitzar cinc unitats terrestres fins a l'edifici «butano» al carrer U.
Allí els bombers van localitzar el foc en una habitació en un pis de la segona de l'edifici. El cos d'emergències va entrar al domicili per comprovar que les tres persones que hi vivien no estaven al seu interior. Després de veure que al pis no hi havia ningú van procedir a l'extinció del foc.
L'incendi va cremar el matalàs i la resta del mobiliari de l'habitació afectada i la resta del pis va quedar afectat pel fum. Alguns veïns van optar per autoevacuar-se mentre que d'altres es van autoconfinar. Cap persona va resultar ferida. Fins al lloc dels fets també es va mobilitzar la Guàrdia Urbana de Tarragona.