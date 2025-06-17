Festes
El Dia de la Música, el Corpus i Sant Joan donen el tret de sortida a l’estiu a Tarragona
Els actes arrencaran aquest divendres a la tarda i s'allargaran f ins al dia 24, amb la Diada Castellera de Sant Joan
Tarragona ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan. Com cada any, els actes principals arrencaran durant la tarda del dia 23 i s’allargaran fins al dia 24. Les activitats estivals, en canvi, s’encetaran aquest divendres a les 17.30 h amb l’oferta cultural amb Solstici 2025 de Les Tecletes al parc de la Ciutat. A la mitjanit serà el torn de la revetlla matalassera de Sant Joan, a la plaça del Rei. A partir de les 00.30 h i des del Cós del Bou, la Colla Jove celebrarà l’arribada de l’estiu amb la seva revetlla.
El Dia Internacional de la Música, dissabte 21 de juny, tindrà com a protagonista el Concert commemoratiu dels 25 anys de l’Associació de Músics de Tarragona (aMt), que engegarà a les 19 h a la Capsa de Música. Durant tot el dia hi haurà activitats organitzades per la Sageta de Foc, així com el vermut dels Xiquets del Serrallo a les 12 h al Moll de Costa i finalment, ben entrada la nit, la desvetlla dels Ninots de les fogueres; des de la plaça del Fòrum i fins al passeig de les Palmeres. Diumenge 22 serà el torn de la festivitat de Corpus, amb l’ofici religiós i l’anada a Professó una hora més tard, a partir de les 19 h. Així mateix, i coincidint amb el Dia Universal de la Sardana, a les 19 h a la Rambla Nova, darrer tram, la Cobla Cossetània oferirà una Ballada de Sardanes.
La celebració de Sant Joan arrencarà el dia 23 a les 18.30 h, amb l’arribada de la Flama del Canigó a la Pèrgola del Serrallo. A partir de les 22.30 h engegarà la Cercavila de foc des de la platja de la Mitja Lluna. Aquesta portarà la Flama fins a la plaça Corsini, on a les 23.30 h encendrà la gran foguera que cremarà durant tota la revetlla. Aquesta començarà a mitjanit i s’allargarà fins a les 3 h. La festa anirà a càrrec dels grups de versions Popurris Band i Kintus. L’endemà tindrà lloc la Diada Castellera de Sant Joan. Aquesta s’iniciarà a les 19.30 h i comptarà amb les actuacions dels Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau.