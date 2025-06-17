Societat
Una cinquantena de socorristes vigilaran les platges de Tarragona fins al 14 de setembre
Arrenca oficialment la temporada de platges, uns serveis que el govern estudia reforçar i avançar al calendari
La nova temporada de platges a Tarragona va arrencar ahir oficialment. Fins al 14 de setembre, 54 socorristes de la Creu Roja vigilaran les platges de la ciutat diàriament de les 10 a les 20 hores. «Hi haurà fins a 18 llocs de vigilància repartits entre totes les platges, 3 motos aquàtiques a l’Arrabassada, la Llarga i a Tamarit i, a totes les platges, el lloc de socors compta amb cadira amfíbia per a persones amb mobilitat reduïda», va explicar ahir Guillermo García, conseller de Medi Ambient i Espai Públic.
El servei de socorrisme ja va començar el passat 15 de maig durant els caps de setmana i dies festius a la platja de l’Arrabassada. A partir del 15 de setembre i fins al dia 30 del mateix mes, només funcionarà durant els caps de setmana i els dies festius a la platja de l’Arrabassada.
«Estem valorant l’ampliació dels serveis que ofereix l’Ajuntament», va expressar el conseller. Precisament, el passat cap de setmana es van haver d’efectuar diferents actuacions i rescats a les platges tarragonines. Es va rescatar una dona a la platja dels Capellans que havia patit un ictus dins l’aigua i també a un grup de 8 persones que es trobava atrapat en una roca aïllada. «Fem una crida a la prudència, la seguretat i a què els ciutadans li posin fàcil als treballadors públics», va dir García.
Finalment, des de Medi Ambient es recorda a la ciutadania que la temporada alta de platges coincideix també amb l’època de nidificació de les tortugues careta. «Han de saber conviure els diferents usos que es donen a les platges durant els mesos d’estiu, cal que tots actuem amb la màxima prudència i atenció i coneguem els protocols d’actuació i aplicar-los en cas de trobar-nos davant d’un possible niu o rastre de tortuga», va recordar García.
Igual que l’any passat
Amb tot, els serveis de la temporada de platges seran els mateixos que l’any passat. El dispositiu especial de platges de la Guàrdia Urbana també va arrencar ahir. L’horari de vigilància serà continuat, de les 10 h fins a les 20 h de dilluns a divendres i de 9 h a 21 h els caps de setmana.
«Treballem perquè el litoral tarragoní sigui un espai agradable, segur i que tant els tarragonins com els turistes el puguin viure com el que és, un espai idíl·lic», va expressar Sonia Orts, consellera de Protecció Civil i Neteja. Orts també va detallar el dispositiu de neteja que es farà a les platges durant l’estiu. «Des de primera hora del matí es treballarà per deixar les platges en estat òptim», va dir.
Més enllà, a partir del 23 de juny, i fins al 7 de setembre, seran vigents els horaris d’estiu dels autobusos de l’EMT. A més, es posarà en funcionament la línia L-16, un servei continuat durant tot el dia des d’Imperial Tarraco fins a la platja de l’Arrabassada.