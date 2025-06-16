Municipal
Tarragona posa en marxa el nou servei de deixalleria municipal
S’incorporen 6 ubicacions noves per apropar el servei a tots els barris de la ciutat
Aquesta setmana Tarragona posa en marxa el nou servei de deixalleria municipal que gestiona l’empresa del tercer sector Formació i Treball. El nou contracte parteix d’un nou enfoc lligat a la valorització, reutilització de residus i sensibilització ambiental i en definitiva l’economia circular. A més, s’ha buscat apropar al màxim al servei a la ciutadania. El cost del nou contracte és 557.197,40 € IVA inclòs a l’any, 369.136,12 € any corresponent a personal i tindrà una durada de 10 anys.
Aquest nou servei compta amb un total de 15 persones treballadores entre informadors ambientals de la deixalleria mòbil, personal d’atenció a la deixalleria fixa, coordinació, valoració, personal de neteja i personal de suport d’inserció sociolaboral. S’incorpora també una nova imatge gràfica del servei i també de la informació de la pàgina web municipal.
La consellera Sonia Orts ha destacat que «a les deixalleries mòbils s’incorporen sis ubicacions més i s’han reubicat altres per apropar-les més a la ciutadania. També a totes hi haurà servei de vigilància i informació i ara s’acceptaran mobles i trastos vells. També cal destacar la millora de les clàusules socials del contracte amb la reserva a empresa d’inserció».
La coordinadora de Formació i Treball a Tarragona, Paula Serra, ha ressaltat que «s’implementa el nou model de gestió de deixalleries, un model que aposta per la valorització dels residus, la reutilització i la sensibilització i que busca convertir la deixalleria en un espai de reutilització, d’aprenentatge i de transformació. L’objectiu és convertir els residus en recursos i que la deixalleria esdevingui un espai de transició ecològica, i d’inclusió social on crear oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat». Aquest nou servei donarà feina a 15 persones, la meitat de les quals d’inserció.
Més personal a la deixalleria fixa
Amb el nou servei s’afegeixen dues persones més al matí i dues més a la tarda, de manera que en cada torn hi haurà 3 persones per atenció als usuaris/es a la deixalleria fixa, per millorar l’atenció i assessorament en matèria de residus.
Des de l’Ajuntament, s’han realitzat també diverses inversions de millora de les instal·lacions municipals de la deixalleria per a millorar els espais de cara a aquest nou contracte. S’han realitzat una instal·lació d’autoconsum solar, s’han comprat i renovat caixes de residus, s’han comprat dues caixes autocompactadores noves i s’han instal·lat portes motoritzades abatibles per al futur espai de reutilització. Aquests millores ja estan executades i s’han portat a terme amb finançament integral de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, amb un import total de 221.026,78 €, IVA inclòs.
Deixalleries mòbils vigilades
Una de les principals novetats es que totes les deixalleries mòbils estaran vigilades per un informador ambiental, creant punts d’informació i sensibilització ambiental i foment de la recollida selectiva.
Al nou contracte s’hi incorporen 4 deixalleries mòbils noves tipus furgoneta amb remolc que es sumen a la deixalleria mòbil tipus acordió, de l’anterior contracte, per tant cada dia de la setmana hi haurà 5 deixalleries mòbils en servei a la ciutat. Amb l’anterior contracte n’hi havia 4. En total hi haurà 32 ubicacions diferents durant la setmana a diferència de les 26 ubicacions de l’antic contracte.
A més de les deixalleries mòbils titulars del servei, el servei constarà de dues deixalleries mòbils de reserva de l’anterior contracte a les quals s’hi ha fet tanques de manteniment.
Cada deixalleria mòbil nova tipus furgoneta ha tingut un cost de 80.819,86 € que s’amortitzaran en els 10 anys de vigència del contracte i se n’han adquirit 4.
Les 4 deixalleries mòbils noves tipus furgonetes disposaran de remolc que permetran que s’hi puguin dipositar residus voluminosos a totes les deixalleries mòbils com per exemple cadires, taules plegables, làmpades, etc. L’horari de les deixalleries mòbils també canvia, amb el nou contracte serà de 8:30 a 13:30h de dilluns a dissabte, excepte festius.
Les persones usuàries de les deixalleries mòbils s’hauran d’identificar i es portarà un registre dels residus que es dipositen per a poder aplicar un descompte a la taxa de l’any vinent (recordem que aquest any ja s’aplica el descompte per els usos de la deixalleria fixa).
La valorització, la principal novetat de la deixalleria fixa
Espai de Valorització de residus
El nou servei de deixalleria fixa incorpora la creació d’un nou Espai de Valorització de residus que tindrà l'objectiu de separar al màxim tots els materials d’un mateix residu i maximitzar-ne la seva valorització. Per exemple, si una persona porta una finestra a la deixalleria fixa aquesta es dipositarà a l’espai de valorització de residus i els operaris s’encarregaran de separar el vidre del marc de fusta i dipositar cada residu dins del receptacle corresponent per tal de ser valoritzats.
A la deixalleria s’acompanyarà als usuaris en el moment de la deposició dels residus, per tal de poder oferir una atenció personalitzada en matèria de gestió de residus, foment de la recollida selectiva, reutilització i prevenció de residus.
L’Espai de Reutilització
Espai de Reutilització
Aquest nou contracte també incorpora un nou espai de reutilització dels residus a la deixalleria del polígon industrial Riuclar, mobles i andròmines que arribin a la deixalleria i que estiguin en bon estat. La finalitat de l’espai és donar una nova vida a aquests productes habilitant un espai tipus «botiga» on els ciutadans podran agafar el que necessitin. Aquest espai haurà d’estar en funcionament el juny del 2026.
Calendari de les deixalleries
Les deixalleries es podran trobar a Ponent (zona est) els dilluns:
- A Torreforta al carrer Riu Glorieta (davant Mercat) i al carrer de l’Ebre (davant plaça Primer de Maig)
- A l'Albada al carrer Florenci Gasulla i Figuerola (coca central)
- A la Granja al carrer Menorca (davant Residència Ponent)
- A Riu Clar al carrer D (davant CEIP Riu Clar)
Al Centre-Nou Eixample Nord els dimarts:
- Av. Marquès de Montoliu, 10-12
- Carrer Escultor Verderol, 2
- Carrer Pin i Soler, 1
- Rambla Francesc Macià, 4
- Plaça Verdaguer
A la zona nord els dimecres:
- A Sant Pere i Sant Pau a la plaça Cuba, al carrer Joan Molas amb av. Països Catalans i al Bloc Sant Tomàs
- A Sant Ramon a l'av. Sant Salvador, 21 i davant de l’església
A Ponent (zona oest) els dijous:
- A Campclar al carrer Riu Besòs, 7; al carrer Riu Montsant, 3 i a la Rambla Ponent (davant CEIP Els Àngels)
- A Bonavista al carrer 22 (davant plaça Constitució) i al carrer 14 (davant llar d’infants)
A la zona Centre- Nou Eixample Sud els divendres:
- Carrer Reial, 48 (davant de la plaça dels Infants)
- Plaça Corsini
- Av. Vidal i Barraquer amb Manuel de Falla
- Plaça de la Mitja Lluna
- Pere Martell, 30
A Llevant els dissabtes:
- Via Augusta, 43
- A la plaça de les Lletres Catalanes de la Vall de l’Arrabassada
- A l'av. Boscos de Tarragona, 3 (primer i tercer dissabte del mes)
- A la Móra al carrer Matarranya, 4 (primer i tercer dissabte del mes)
- A Cala Romana a la carretera. Tennis, 18 (segon i quart dissabte del mes)
- A Monnars a l'av. Del Cel, 11-13 (segon i quart dissabte del mes)
- A Músics a l'av. Amadeus Mozart, 40