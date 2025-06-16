Municipal
L'Ajuntament planteja la fusió de Mercats de Tarragona i l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic
L’operació haurà de ser aprovada pel plenari de l’Ajuntament en les properes setmanes
L’Ajuntament de Tarragona planteja la fusió per absorció de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET) per part de l’empresa de Mercats de Tarragona. Un cop informats els membres dels respectius consells d’administració, l’operació haurà de ser aprovada ara pel plenari municipal abans de la inscripció definitiva de la escriptura de fusió al Registre Mercantil.
L’objectiu d’aquesta operació s’emmarca en una optimització de recursos mitjançant una unificació estratègica, tècnica i operativa que beneficiï el conjunt del sistema de promoció econòmica municipal. Concretament, aquesta fusió permetrà una unificació funcional dels serveis públics relacionats amb la promoció econòmica, una millora de la governança i dels sistemes de decisió; una optimització eficient dels recursos humans, tècnics i materials; un increment de la capacitat d’implementació de projectes estratègics; una generació de sinèrgies empresarials, i una millora del servei públic i de la prestació dels serveis.
La consellera de Comerç i presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat que «tant Mercats de Tarragona com EMDET són entitats de capital 100% municipal, amb objectes socials similars i objectius complementaris en l’àmbit de la gestió de serveis públics, la promoció econòmica i la dinamització del territori. Ambdues operen amb estructures diferenciades però amb àrees de treball coincidents o interrelacionades. La seva fusió permetrà assolir una optimització significativa de recursos i processos, concentrant dues empreses amb activitats complementàries en una de sola».
Mercats i EMDET
Mercats de Tarragona és l’empresa municipal que gestiona els serveis relacionats amb el comerç periòdic i sedentari, aparcaments i activitats socioculturals a la ciutat de Tarragona. Actualment gestiona quatre línies de negoci: mercats públics, mercadets, aparcaments i fires.
Per la seva banda, l’EMDET és una empresa municipal que té l'objectiu principal de promoure, incentivar i activar l'economia de la ciutat mitjançant la gestió del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.