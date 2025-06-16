Patrimoni
El Fòrum Provincial de Tàrraco, un gran monument que encara amaga moltes incògnites
Javier Á. Domingo i Patrizio Pensabene exploren aquests interrogants al seu llibre 'El foro provincial de Tarraco: nuevos estudios sobre su arquitectura monumental'
El Fòrum Provincial de Tàrraco és un gran monument, i encara amaga grans incògnites. Javier Á. Domingo i Patrizio Pensabene exploren aquests interrogants al seu llibre El foro provincial de Tarraco: nuevos estudios sobre su arquitectura monumental.
La decoració pren un protagonisme important en aquesta obra. «Aportem nous plantejaments sobre la decoració interior del Temple d’August», exposa l’autor. Els seus estudis dialoguen amb els fets per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
«Confirmem les seves hipòtesis, perquè encaixen en la nostra reconstrucció. Ara tenim una major certesa. Teníem peces fora de context i amb la seva anàlisi podem aprofundir en la imatge interna del temple», diu Domingo. Aquesta situació també succeeix amb la plaça de Culte Imperial. «S’afila el coneixement de l’edifici i es confirmen velles hipòtesis. D’igual forma, s’obren de noves», afegeix.
Obrir diàleg
Segons explica l’autor, aquesta mena d’estudi no s’havia fet fins ara. «Són propostes innovadores que fem perquè tenen lògica. Però són hipòtesis que després futurs treballs hauran de confirmar o no», exposa Domingo. Així, els autors del llibre busquen obrir «nous fronts». «No ho sabem segur, però funciona. Hem volgut anar més a fons també de la qüestió política i social», diu l’autor.
El rastre del marbre
Els dos estudiosos també han analitzat altres qüestions, com el transport del marbre i dels materials necessaris durant la construcció del Fòrum Provincial. «Detectem que hi ha moments i anys on la construcció va molt de pressa i d’altres on les obres es paren. El transport i el context polític i social hi tenen a veure», exposa Domingo.
Pila baptismal amb marbre reutilitzat
Un element curiós descobert pels autors del llibre és una pila baptismal de la Catedral de Tarragona. Per a la construcció de l'element, es va reutilitzar un arquitrau de marbre del temple d'August. És a dir, la peça horitzontal que connecta les columnes.
«Ho vam estudiar i encaixa amb el marbre que s'utilitzava durant l'època romana», explica Javier Á. Domingo. L'estudi al detall de peces com aquesta per part dels autors del llibre els ha permès esbrinar l'origen dels materials.
Diferents àmbits
De cara al futur, després d’aquest treball els autors consideren que encara queda camí per córrer. «Hi ha un diàleg entre els diferents àmbits d’estudi i entre les diferents excavacions que s’han fet a la Part Alta», afirma Domingo. «És una tradició de diverses dècades de gent i professionals que han estudiat el monument. El llibre no deixa de ser una peça més», afegeix.