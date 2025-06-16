Successos
Detenen l’autor de l’agressió a dues persones en una baralla a la Part Baixa
Els fets van passar l'1 de juny i dues persones van resultar ferides per una ampolla de vidre trencada
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 27 anys per haver participat en una baralla a la Part Baixa i per ser el presumpte autor d’un delicte de lesions, deixant ferides dues persones. Els fets van passar l’1 de juny, cap a les 3.30h de la matinada davant d’un local d’oci de la Part Baixa, al carrer Rebolledo.
La Sala de Coordinació i Atenció Ciutadana de la Guàrdia Urbana (SCAC) va rebre una trucada d’un testimoni alertant que hi havia una baralla. Fins allà s’hi van desplaçar dues policials i en arribar al lloc van observar un home amb ferides d’un objecte tallant a diferents parts del cos.
Aquest home va explicar que a ell i a un amic seu els havia agredit una persona amb una ampolla de vidre trencada, de qui en va facilitar la descripció. Les patrulles van fer una recerca per la zona però no el van poder localitzar. Els agents, però, van trobar un altre home, amb ferides sagnants al braç al carrer Sant Magí, qui els va dir que també havia participat en la baralla i que era amic de l’altra persona agredida.
Aquest cas va passar a mans de la Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) per intentar identificar, localitzar i detenir l’autor. Després de fer una recerca exhaustiva d’informació i de visualitzar les càmeres de seguretat de la Part Baixa, els membres d’aquesta unitat van poder identificar i localitzar l’autor d’aquesta agressió.
L’home va ser detingut el passat 7 juny, a les 19.40h, com el presumpte autor d’un delicte de lesions, agreujades per la utilització d’un estri perillós, consistent en una ampolla de vidre trencada i tallant. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.