Societat
Crònica: «La normalitat està sobrevalorada»
El Dia de l’Orgull Autista va arribar ahir a la seva tercera edició
«La condició autista m’ajuda a ser més empàtica» o «la normalitat està sobrevalorada» eren alguns dels missatges que es van penjar ahir en una de les parets del Teatret del Serrallo, lloc on es va celebrar el Dia de l’Orgull Autista.
Aquest acte, organitzat per Aspercamp, va permetre escoltar les vivències i reflexions de persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), les quals van explicar les dificultats que pateix aquest col·lectiu tant en l’etapa educativa com en el món laboral.
«Moltes empreses ens veuen com un inconvenient i una molèstia, i creuen que no rendirem al 100%. No som gent amb un problema, sinó amb una altra manera de ser», lamentava la Vanessa, que, juntament amb en Daniel i la Gemma, van explicar les seves experiències com a persones amb TEA.
«Quan vaig demanar fer teletreball i jornada reduïda, la resposta va ser l’acomiadament», detallava. «Volem treballar i tenim molt per oferir, però necessitem que el món laboral deixi de ser hostil. Necessitem que se’ns entengui i se’ns respecti», expressava.
La Gemma explicava que sempre ha anat creant «adaptacions» al seu voltant per «encaixar» la seva feina amb les seves necessitats. «Fa més de 15 anys que treballo al sector tecnològic i des de fa més de tres estic en una empresa en la qual soc cap de departament d’informàtica. La flexibilitat em permet adaptar la meva jornada l’energia que tinc cada dia», apuntava.
Més d’un centenar de persones van omplir el Teatret per a participar en el Dia de l’Orgull Autista, que va servir per a desmuntar prejudicis sobre el TEA i la sexualitat. La Marta, membre de l’Associació del Trastorn d’Espectre Autista de les Terres de l’Ebre i sexòloga, acompanyada per dues dones amb TEA, van desmentir diferents mites com que les persones autistes no volen tenir parella i que les relacions amb persones amb aquesta condició són complicades o no tenen futur: «Són estereotips falsos i insultants»
La directora d’Aspercamp, Laura Recha, assenyalava que l’objectiu aquest acte, que ahir va arribar a la tercera edició, és «reivindicar que l’autisme no és una malaltia» i, sobretot, «lluitar per una igualtat de drets». En aquest sentit, remarcava que les administracions han de «desenvolupar mecanismes, lleis i accions que millorin la qualitat de vida de les persones autistes».