Platges
Arrenca la temporada de platges a Tarragona
Les dutxes funcionaran amb total normalitat a totes les platges
Aquest dilluns ha començat la temporada de platges 2025 a Tarragona. Aquest matí, els serveis municipals encarregats del desplegament necessari durant els mesos d’estiu han presentat el detall de la nova temporada, que s’allargarà fins al 14 de setembre.
Creu Roja destinarà diàriament 38 persones, les mateixes que l’any anterior, al servei de salvament i socorrisme a tot el litoral tarragoní i la vigilància directa de 8 platges de la ciutat (Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra, Cala Jovera i Tamarit).
Les platges tenen fins a 18 llocs de vigilància repartits entre totes les platges, 3 motos aquàtiques a l’Arrabassada, la Llarga i a Tamarit i, a totes les platges, el lloc de socors compta amb cadira amfíbia per a persones amb mobilitat reduïda.
Aquest any també es manté la instal·lació de la zona especial per a persones amb mobilitat reduïda a l’Arrabassada, platja de referència en aquest sentit al llarg de tota la Costa Daurada amb vestidor, sanitaris adaptats, tarima amb ombra i passarel·les d’accés. D’altra banda, també aquesta platja així com la resta de platges accessibles disposen de crosses (Miracle, Savinosa, Llarga, La Móra i Tamarit). També com altres anys, es compta amb la presència d’una embarcació semirígida, una ambulància i un vehicle tot-terreny.
El conseller de Medi Ambient i Espai Públic ha destacat «el compromís ferm per l’accessibilitat i el gaudi de tothom a les nostres platges», així com també ha recordat que «es manté l’aposta per la seguretat, amb l’ampliació horària del servei de socorrisme a les platges de la ciutat incorporada des de fa 2 estius com a mesura preventiva».
El servei dels socorristes de Creu Roja és de 10 a 20 h. Ja va començar el passat 15 de maig durant els caps de setmana i dies festius a la platja de l’Arrabassada. A partir d’avui dilluns 16 de juny i fins al pròxim 14 de setembre, el servei es durà a terme a les vuit platges de la ciutat cada dia. A partir del 15 de setembre i fins al dia 30 del mateix mes, només funcionarà durant els caps de setmana i els dies festius a la platja de l’Arrabassada.
La platja que presenta més novetats aquest estiu és la del Miracle, que amb motiu de les obres de demolició de la Plataforma del Miracle, trasllada el punt de vigilància de Creu Roja al mig de la platja, així com també la megafonia.
Tal com ja es va explicar fa poques setmanes, finalment les obres del Miracle no afectaran a la platja tant com es preveia a l’inici dels treballs, de tal manera que el llarg de tota la platja serà utilitzable durant tota la temporada, quedant només afectada uns pocs metres d’amplada per mantenir el perímetre de seguretat davant de la zona d’obres.
Aquesta platja no només estrena nova ubicació del Servei de Socors. Aquesta funcionarà amb plaques solars que es col·locaran en les properes setmanes. Les dutxes funcionaran amb total normalitat a totes les platges.
Finalment, des de Medi Ambient es recorda a la ciutadania que la temporada alta de platges coincideix també amb la època de nidificació de les tortugues careta.
Guàrdia Urbana
El dispositiu de platges de Guàrdia Urbana també arrenca aquest dilluns. L’horari de vigilància serà continuat, de les 10 h fins a les 20 h de dilluns a divendres i de 9 h a 21 h els caps de setmana.
La consellera Sonia Orts, ha destacat que «un cop més, la Guàrdia Urbana destina molts recursos en aquest dispositiu perquè el que volem és que tothom pugui gaudir de les platges amb total normalitat i seguretat». En aquest sentit ha afegit que «treballem perquè el litoral tarragoní sigui un espai agradable, segur i que tant els tarragonins com els turistes el puguin viure com el que és, un espai idíl·lic».
Aquest servei el portarà a terme la unitat de vigilància de platges (UVIP), que està formada per 8 agents, i comptarà amb el suport puntual d’altres unitats del cos policial. És un dispositiu transversal en el qual hi participen la UDRON, la unitat de Medi Ambient o la Unitat d’inspecció administrativa entre d’altres.
Durant l’estiu també es faran operatius conjunts amb altres cossos policials, sobretot durant les nits de la revetlla de Sant Joan i de la Mare de Déu d’Agost. La col·laboració entre la GUT, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Agents Rurals, i també amb Protecció Civil, és especialment rellevant per vetllar per la seguretat de la ciutadania.
Megafonia en francès
Des del Departament de Protecció Civil es gestiona el sistema de megafonia sense fils que dona cobertura a la platja del Miracle, l’Arrabassada, la Llarga, La Móra, Tamarit, Savinosa i Capellans.
Com a novetat d’enguany, els missatges per megafonia també es difondran en francès. D’aquesta manera aquest idioma s’afegeix al català, al castellà i l’anglès.
La consellera de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, ha explicat que «aquest sistema és necessari per difondre missatges d’informació, prevenció i avisos d’emergència a les platges, amb l’objectiu d’oferir als banyistes els serveis i la informació necessària per a la seva seguretat i benestar».
Alguns dels missatges que es difonen tenen a veure amb els horaris del servei de socorrisme, la presència de meduses a la zona de bany, canvis en l'estat del mar, l’existència d’abocaments contaminants a l’aigua o a la sorra o d’altres missatges de l’àmbit de Protecció Civil i de Seguretat Ciutadana.
Està programada l’emissió de missatges pregravats en tres franges horàries: a les 10 h un missatge d'inici del servei de vigilància, salvament i socorrisme; a les 12 h un recordatori als usuaris per tenir cura de les seves pertinences; i un últim a les 20 h, informant de la finalització del servei de vigilància, salvament i socorrisme a cada platja.
A banda dels missatges programats, es difondran altres avisos específics en casos d’emergència o per facilitar una altra informació necessària als banyistes.
El sistema estarà actiu cada dia fins al 14 de setembre. A la platja de l’Arrabassada, aquest servei s’allargarà fins a finals de mes.
Neteja
Un any més, es reforça la neteja diària a les platges tarragonines durant la temporada d’estiu. Diàriament es realitzen tasques de neteja manual de les platges, es recullen els residus de la superfície; es neteja i buidat de les papereres; garbellat de la sorra a les platges amb accessibilitat; es repassa la totalitat de la superfície de la sorra en un gruix d’uns 8 cm per eliminar qualsevol objecte, residu o pedra; es fa el manteniment i neteja de les dutxes i rentapeus, així com papereres, passarel·les i cartells; i finalment es du a terme la neteja dels serveis de WC de les platges. D’aquesta manera, des de primera hora del matí es treballarà per deixar les platges en estat òptim.
L’equip està format per un encarregat, cinc maquinistes i deu peons que es podrien ampliar en casos puntuals i necessaris, com temporals, actes multitudinaris o celebracions col·lectives, que es realitzin a les platges.
Mobilitat
A partir del 23 de juny, i fins al 7 de setembre, són vigents els horaris d’estiu dels autobusos de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona.
Com cada any, la temporada de platges comença amb la celebració de Sant Joan, on es modifiquen els horaris d’algunes línies i s’adapta el servei a les necessitats de mobilitat de la població, que varien amb la finalització del curs acadèmic.
A més, també es posa en funcionament la línia L-16, un servei continuat durant tot el dia des d’Imperial Tarraco fins a la platja de l’Arrabassada. L’estiu passat, l’EMT va reforçar notablement el servei d’aquesta línia, doblant el nombre de viatges respecte a l’any anterior per convertir el transport públic municipal en la primera opció dels usuaris per accedir a la platja. La millora del servei va tenir una gran acollida, ja que es va assolir un rècord històric de passatgers en la línia d’estiu: 60.500 usuaris, un 90% més que l’any anterior. Aquest estiu es manté aquest reforç amb els mateixos horaris: la línia L-16 continuarà oferint 67 viatges diaris de dilluns a divendres, 61 els dissabtes i 63 els diumenges, facilitant l’accés a les platges.
Així mateix, a aquesta oferta s’hi sumen les línies 11 i 12, que també inclouen parades al litoral en els seus recorreguts habitual
Platja per a gossos
L’espai de la platja per a gossos a la Llarga estarà disponible fins al 15 d’octubre. Tindrà una superfície de 1.500m2.
Per a la posada en marxa del recinte es durà a terme la instal·lació d’un tancament perimetral de fusta per delimitar l’àrea fins l’aigua per reduir la possibilitat que els gossos surtin de l’espai; la instal·lació de dutxes tant per a persones com per a gossos; es proveirà l’espai d’un banc i tres papereres, passeres de fusta per accedir i cartell informatius de normes d’ús i aforament en 4 idiomes (català, castellà, francès i anglès).