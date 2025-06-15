Successos
Rescaten una dona a la platja dels Capellans de Tarragona que havia patit un ictus dins l'aigua
L'afectada, que es trobava inconscient, ha estat reanimada abans de ser traslladada pel Sistema d'Energències Mediques
Una dona ha hagut de ser rescatada aquest diumenge al migdia a la platja dels Capellans, a Tarragona, després de patir un ictus dins l'aigua. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 13.11 hores, i els primers a arribar al lloc dels fets han estat efectius de la Creu Roja.
El cos de salvament ha traslladat la dona afectada fins a l’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Paral·lelament, també ha rescatat un grup de 8 persones que es trobava atrapat en una roca aïllada.
Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat també s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Els darrers ho han fet amb tres dotacions, una d’elles del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) subaquàtic.
Quan han arribat al lloc dels fets, la dona ja es trobava fora de l’aigua. Segons informen, quan aquesta ha estat traslladada a l'ambulància per ser evacuada a l'hospital, ja havia estat reanimada.