Protesta
Despleguen una gran bandera de Palestina a la platja del Miracle de Tarragona
La manifestació, organitzada per la Plataforma Unitària del Camp en Solidaritat amb Palestina, ha reunit un centenar de persones
Un centenar de persones ha desplegat aquest dissabte una bandera gegant a la platja del Miracle de Tarragona durant una manifestació en contra del «genocidi a Gaza», organitzada per la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona en Solidaritat amb Palestina.
Els manifestants han sortit de l'estació de Renfe, cap a les 9.15, i han recorregut el passeig marítim amb una gran bandera palestina fins a arribar a la platja, on s'han concentrat i han exhibit també una pancarta amb el lema «Palestina lliure».
L'acte ha comptat amb la participació de ciutadans, representants sindicals o entitats socials, com el grup excursionista L'Albada, que ha continuat la marxa fins a Altafulla (Tarragonès).
«Volem manifestar la nostra profunda preocupació per la gravíssima situació humanitària que viu la població de Gaza, on més de dos milions de persones viuen confinades sota bombardejos continus, sense accés a aigua, aliments, medicaments ni serveis mèdics bàsics», assenyalen els organitzadors de la protesta.
«Denunciem l'incompliment sistemàtic de les resolucions de Nacions Unides per part de l'estat d'Israel i ens sumem a les veus que exigeixen el compliment del dret internacional i la fi de la impunitat. Ens trobem davant d'un genocidi en ple segle XXI», apunten.
Al crit de «Palestina lliure», els assistents també han defensat que «aquesta tragèdia no pot ser silenciada ni normalitzada» i han exigit «la retirada de les tropes israelianes», l'obertura «immediata i permanent del pas de Rafah» o «la ruptura de relacions diplomàtiques, comercials i militars amb Israel per part dels Estats i institucions europees».
Segons els organitzadors, aquesta manifestació a Tarragona és una resposta ciutadana, no violenta i apolítica, davant d'«una de les majors atrocitats del segle XXI».
«La nostra solidaritat no és només un gest, sinó un compromís ferm amb els drets humans, la justícia i la pau. No podem quedar-nos impassibles davant d'una barbàrie que ens interpel·la com a societat», afegeixen.