Societat
Tarragona activa el protocol municipal per episodis de calor a partir del 16 de juny
El protocol es mantindrà actiu fins al 30 de setembre
L’Ajuntament de Tarragona posarà en marxa, un any més, el protocol municipal per episodis de calor a partir del pròxim dilluns, 16 de juny, i el mantindrà actiu fins al 30 de setembre d’enguany. Aquesta mesura, impulsada pel Departament de Protecció Civil, té com a objectiu minimitzar els efectes adversos de la calor extrema tant de dia com de nit, especialment sobre la salut dels col·lectius més vulnerables.
La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, ha destacat la importància d’aquest dispositiu: «El protocol municipal per episodis de calor és un full de ruta molt necessari que ens permet coordinar els recursos de diferents departaments per intentar pal·liar els efectes de les altes temperatures i vetllar pel benestar de la ciutadania».
El protocol s’activarà en funció dels avisos d’altes temperatures emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) o per l’activació del Pla d’Emergències Municipal en coordinació amb el PROCICAT. A Tarragona, el dispositiu es posarà en marxa quan les temperatures superin els 34,2 °C de calor intensa diürna o els 36,2 °C de calor molt intensa. Pel que fa a la nit, el protocol s’activarà quan es registrin temperatures superiors als 24,5 °C o als 26,5 °C, en cas de calor molt intensa.
El protocol contempla diferents fases, des de la preparació i seguiment fins a l’emissió d’avisos segons la durada i intensitat de la calor. També inclou una fase d’anàlisi final un cop acabi la campanya.
33 refugis climàtics a disposició de la ciutadania
Amb la voluntat de protegir la població durant els episodis de calor extrema, l’Ajuntament ha habilitat un total de 33 refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat: 14 a l’aire lliure i 19 en espais interiors. A més, els ciutadans disposen de dues fonts refrigerades ubicades a la Rambla Nova i al Passeig de les Palmeres.
Segons ha remarcat la consellera Orts, «com a Ajuntament hem de facilitar aquests refugis climàtics a la ciutadania per oferir un espai on la gent es pugui protegir de la calor. Durant els episodis climàtics extrems, en aquests punts es proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població».
La ubicació de tots els refugis climàtics i de les fonts públiques es pot consultar a través d’un mapa interactiu disponible en aquest enllaç:
https://www.tarragona.cat/seguretat/proteccio-civil/refugis-climatics