Teatre
Talent jove interpeta Espriu vist per Cavallé
Alumnes de final de grau d’Interpretació de l’Institut Martí i Franquès de Tarragona estrenen aquest diumenge l’obra ‘Petit retaule de la caritat, la mort i la llàstima’, de Joan Cavallé
L’any 2013, amb motiu del centenari del naixement de Salvador Espriu, l’Institut del Teatre va encomanar a una dotzena d’autors l’escriptura d’una obra basada en la figura del poeta, dramaturg i novel·lista català, que pogués adreçar-se als joves. El dramaturg tarragoní Joan Cavallé va escriure Petit retaule de la caritat, la mort i la llàstima. «Com que un dels temes importants, tant en el teatre com en la poesia de Salvador Espriu, és la mort, jo vaig triar aquest tema una mica com a fil conductor», explica Cavallé.
Dotze anys després, els alumnes dels estudis de recorregut professional d’actuació de l’institut Antoni de Martí Franquès Tarragona han escollit l’obra de Cavallé per portar-la als escenaris, sota la direcció de Neus Pàmies, i amb escenografia de Marc Chornet. En el paper d’intèrprets, hi seran Noa Real, Mercè Vergés, Isabel Canut i Alèxia Labòria. La peça, que es presenta com una oda al joc, a la infància i, sobretot, al teatre, ha estat revisada pel mateix autor, que n’ha fet una petita adaptació. D’entrada, modificant-ne l’extensió, perquè en el seu origen era una obra curta. Després, adaptant els personatges a les quatre intèrprets actuals. «El meu plantejament va ser agafar l’obra i desenvolupar-la de nou», explica Cavallé, qui afirma que el text revisat «és bo en relació amb el que era el primer text», tot i advertir que «el resultat de cara al públic, de cara a la representació escènica, ja es veurà». El Joan admet que estrenar-la ara «és un repte», perquè «fins que no ho veus a dalt de l’escenari no saps si funciona o no».
A més, l’obra que es presentarà a Tarragona incorpora cançons, un element que no era en el text original, i que també són obra del mateix autor. El Joan explica que, donat que l’acció transcorre en un poble, es va inspirar molt en la música tradicional.
El dramaturg tarragoní ha treballat directament amb l’equip de l’obra i les actrius que la portaran a escena.
Petit retaule de la caritat, la mort i la llàstima s’estrenarà aquest diumenge, 15 de juny, a les 19 h, al Teatre Tarragona. Les entrades tenen un preu de 10 € i es poden comprar de manera anticipada per internet (https://entrades.tarragona.cat) o bé a la taquilla del teatre.