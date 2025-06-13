Neteja
L’Ajuntament de Tarragona crearà una brigada de neteja d’excrements de coloms a l’estiu
El consistori activarà un programa per a contractar persones desocupades i reforçar així la neteja a la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona crearà una brigada d’excrements de coloms que es posarà en marxa aquest estiu. El consistori ho farà en el marc d’un nou programa d’ocupació municipal, anomenat ‘Tgn Neta’. El projecte estarà dirigit a persones desocupades, inscrites a les oficines de treball, i donarà feina a un total 13 persones.
9 peons de neteja pública, 3 de brigada i un encarregat de neteja pública. «Aquest pla d’ocupació té un doble objectiu. Per una banda, oferir una oportunitat a persones sense feina per tal d’adquirir experiència. Per l’altra, contribuir a la millora de la ciutat», explica Sonia Orts, consellera de Neteja.
Algunes de les tasques dels peons seran la retirada d’excrements de colom i neteja de la via pública, d’ampits de finestres, balcons i zones de l’interior dels edificis municipals, així com el control dels punts habituals de coloms i la detecció de nous punts de coloms.
Fer front
«Els participants en aquest Pla d’Ocupació reforçaran el departament de Neteja, especialment per fer front a la problemàtica dels excrements de coloms de la ciutat», exposa Orts. «Sempre hem dit que des del govern municipal treballem des de tots els àmbits per tal de reforçar la neteja de l’espai públic i aquest és un altre exemple d’aquest treball conjunt», afegeix la consellera.
Tal com explica el consistori, l’objectiu general del projecte és millorar la qualificació de les persones participants, mitjançant la realització de tasques per adquirir experiència i coneixements específics de les funcions a realitzar en cada cas.
Una furgoneta específica
Aquesta brigada comptarà amb una furgoneta específica. El consistori ha tret a licitació un contracte de lloguer d’un vehicle per un any per tal de realitzar les tasques de neteja amb aigua i retirada dels excrements de colom de la via pública. El contracte té un pressupost base d’onze mil euros, amb IVA.
A l’espera d’un nou control
Mentrestant, l’Ajuntament de Tarragona està a l’espera d’adjudicar el nou contracte per a la gestió de les aus urbanes a la ciutat, que va treure a licitació el passat febrer. Així, l’executiu municipal busca canviar l’estratègia que s’ha utilitzat els últims anys i aconseguir passar dels 7.000 coloms per km2, que s’han comptabilitzat en alguns barris i que suposa la densitat més alta registrada a Catalunya, a uns 2.500 per km2.
Fins ara, l’Ajuntament disposava de 56 gàbies de captura per a coloms, que estaven fixes al mateix lloc. Amb la nova empresa, s’instal·laran 20 elements de captura que s’aniran canviant de lloc. Pel que fa als estornells, es continuaran utilitzant equips de crits d’alarma, tot i que els pròxims anys es repartiran per diferents punts de la ciutat i la seva activació estarà regulada.
Més de 15.000 aus
El departament de Neteja del consistori va encarregar un cens dels coloms a empreses externes el 2019, 2021 i 2022. En el més recent, es van comptabilitzar fins a 15.783 aus. De 2.500 a 4.000 romanen a les instal·lacions portuàries cada dia i uns tres mil es desplacen des de la ciutat fins al Port per menjar, segons un informe encarregat per l’Ajuntament.
Més enllà d’un problema de salubritat pública, els excrements de coloms afecten la conservació dels monuments històrics, com es va comprovar amb el Pretori. A més, implica un greuge econòmic per a l’Ajuntament.