Successos
L’accident d’un camió provoca un col·lapse a Tarragona i deixa una persona ferida
El tràiler ha xocat contra una barana metàl·lica i ha impactat també amb part de la terrassa d’un bar
Un camió ha causat aquest divendres a la tarda un important col·lapse de trànsit a Tarragona després de quedar encallat en una rotonda del centre urbà. El vehicle de gran tonatge ha xocat contra una barana metàl·lica i ha impactat també amb part de la terrassa d’un bar, provocant diversos danys materials.
A més, una persona ha resultat ferida com a conseqüència de l’incident i ha necessitat atenció sanitària. L’accident ha tingut lloc a les 14.38 hores, a la cruïlla entre l’avinguda República Argentina i l’avinguda Andorra, una zona amb alta densitat de trànsit. El tràiler hauria perdut el control en maniobrar a la rotonda.
Fins al lloc s’ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat. Així mateix, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat una unitat per atendre la persona ferida. L’accident ha provocat un col·lapse circulatori en aquest punt de la ciutat.