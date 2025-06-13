Successos
Detenen a Sant Salvador un home buscat per temptativa d’homicidi
L'individu va ser localitzat durant un dispositiu conjunt i la seva detenció està relacionada amb una agressió amb arma blanca que va tenir lloc la matinada del passat 5 de juny
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 29 anys, buscat per un delicte de temptativa d’homicidi i lesions, durant un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana realitzat ahir al barri de Sant Salvador de Tarragona. L’operatiu es va dur a terme amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Tarragona, la Policia Nacional i el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), així com del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El dispositiu, planificat de manera periòdica en diferents barris de la ciutat sota el marc de la llei de seguretat ciutadana, té com a objectiu prevenir el tràfic de drogues, la tinença d’armes blanques i altres activitats constitutives d’infraccions administratives i penals.
Durant la intervenció, els agents van identificar 20 persones a l’entorn d’un bar i un locutori situats a l’avinguda Sant Salvador. En el transcurs de les comprovacions, es va localitzar un individu amb quatre causes pendents, una de les quals vinculada a una agressió amb arma blanca que va tenir lloc la matinada del passat 5 de juny a les rodalies de l’avinguda dels Pins, i que va deixar un home greument ferit.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona ja havia identificat el presumpte autor de l’agressió, que va ser finalment detingut ahir. L’arrestat acumula un total de 12 antecedents policials.
A banda de la detenció, durant el dispositiu també es van tramitar dues citacions judicials i una denúncia administrativa per tinença de haixix. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va aixecar una acta per diverses irregularitats i infraccions de les ordenances municipals detectades als dos establiments inspeccionats.