Cultura
25 anys de música sota el cel de Tàrraco
L’Orquestra de la URV ha acomiadat el curs 2024-2025 amb obres de Holst i Respighi
L’Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili ha posat aquest dijous el punt final al curs 2024-2025 amb un concert a l’Aula Magna del Campus Catalunya. Amb el títol El nostre Imperi Romà: Tàrraco, la inspiració, el programa ha volgut homenatjar els 25 anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO i el quart de segle d’història de la pròpia orquestra.
La formació ha interpretat tres moviments d’Els Planetes de Gustav Holst —Mart, Venus i Júpiter— i l’últim moviment de Pini di Roma d’Ottorino Respighi, dedicat als pins de la Via Appia. Segons el director Miquel Massana, «la idea era lligar la celebració de Tàrraco amb la cultura romana i triar obres relacionades. Els Planetes, pel seu vincle amb la religió romana, i Respighi, per la descripció sonora del pas de les legions».
Per a la clarinetista Sílvia Redecillas, el concert ha estat exigent però gratificant. «Fer Els Planetes és un somni. Júpiter transmet tota la feina feta i és molt reconfortant. Pensar en els 25 anys de l’orquestra i de Tàrraco tanca un cercle molt especial». També agraeix que el públic hagi vingut «amb els braços oberts i amb ganes d’escoltar el programa que hem preparat».
La trompetista Cristina Artacho coincideix en l’exigència del repertori: «Els Planetes és una obra icònica. No l’havia tocat mai i m’ha fet moltíssima il·lusió. Està pensada per una gran secció de vent —metall en aquest cas— amb quatre trompetes i vuit trompes. És com un màster, com a músic, poder-la tocar almenys una vegada a la vida». Reivindica també el projecte: «A Tarragona no hi ha gaires opcions de tocar en orquestres simfòniques. Aquesta és una de les poques. M’agradaria que es valorés el nivell que té».
Nascuda el desembre del 1999 amb el nom d’Orquestra XVI-XXI, la formació va estar liderada inicialment per Markus Schikora i centrada en repertori antic i contemporani. Amb Tomàs Grau (2007-2014), va esdevenir simfònica, amb atenció a la música catalana. Amb Marcel Ortega, el 2015, va estrenar la Simfonia núm. 1 De la Imperial Tàrraco de Joan Guinjoan. També ha col·laborat amb figures com Albert Guinovart, Josep Colomé o Anna Urpina, i amb la Coral URV. Des del 2018, Miquel Massana en dirigeix la formació, que any rere any escala en nombre de músics, i que ha consolidat com una de les orquestres universitàries de referència. A càrrec seu s’han impulsat projectes com l’estrena de la Suite Rovira i Virgili de Carlota Baldrís, amb poemes de l’escriptor que dona nom a la universitat.
El Vendrell acollirà la final del 3r Concurs de Solistes
Aquest diumenge, a les 12.30 h, se celebrarà el concert final del 3r Concurs de Joves Solistes de l’orquestra, a l’Auditori Pau Casals del Vendrell i amb entrada lliure. Els cinc finalistes —Daniel Bertomeu (piano), Sergio Ferrer (clarinet), Miquel Muñiz (violí), Pablo Noda (marimba) i Sara Òdena (violoncel)— interpretaran un repertori seleccionat amb obres de Grieg, Debussy, Sibelius, Séjourné, Elgar i altres.
Massana destaca que el concurs té dues fases —una de selecció per vídeo i una final pública— i que «el nivell artístic és molt alt». Per a Redecillas, «el concurs és una proposta innovadora que enriqueix molt», ja que els permet aprendre a acompanyar. Artacho, que ha presentat les edicions anteriors i també la d’enguany, remarca que «no conec cap altre concurs que ofereixi a joves de 16 anys la possibilitat de tocar amb una orquestra simfònica». També valora que la celebració de la final al Vendrell permet a l’orquestra obrir-se al territori i afrontar nous reptes artístics.