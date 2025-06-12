Societat
Un xòfer de l’EMT assegura que treballa malalt «per obligació» i l’empresa ho desmenteix
L’EMT assegura que el xòfer es va reincorporar al servei després de rebre l’alta mèdica corresponent
Un xòfer de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha assegurat en un vídeo que ha compartit a través de les xarxes socials que "la mútua de prevenció de la meva empresa, l’EMT, m’obliga a treballar prenent tres pastilles al dia d’Alprazolam Cinfa. Ara són les 06.20 h. del matí i em toca la primera. Vull gravar aquest vídeo perquè quedi constància, per si passa alguna cosa".
El xòfer continua explicant que "faré una línia en la que porto a nens i a persones grans. He estat uns dies negant-me a conduir en aquest estat, perquè tinc un tinnitus greu i incapacitant. He entregat diversos informes d’especialistes a la mútua que indiquen que no puc estar sotmès a soroll continuat i vibracions, que és just el que es pateix en aquests autobusos municipals."
El tinnitus és un fenomen perceptiu que consisteix en notar sons o batecs a l’oïda, que no procedeixen de cap font externa. Sovint, el tinnitus es descriu com un timbre a les orelles, però algunes persones també senten altres tipus de sons com un rugit o un brunzit. El tinnitus és freqüent i les enquestes calculen que entre el 10% i el 25% dels adults el pateixen. Els nens també poden tenir tinnitus.
Davant d’aquestes declaracions, l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha assegurat, a través d’un comunicat, que el treballador es va reincorporar recentment al servei després d’una absència de llarga durada, i ho va fer amb l’alta mèdica corresponent, després de passar el protocol de vigilància de la salut corresponent.
A més, l’EMT explica que aquest xòfer a partir del segon dia assignat per reprendre l’activitat laboral va decidir no realitzar el servei assignat, fins ahir dimecres i ha manifestat que, en el moment de la seva reincorporació, se li va assignar un servei adaptat específicament per a ell.
Finalment, l’Empresa Municipal de Transports ha indicat que aquest xòfer no prestarà cap servei de línia regular demà, i es troba pendent d’una nova revisió mèdica i ha expressat que "confia plenament en els resultats dels controls mèdics, i sempre que aquests determinen qualsevol situació incompatible amb el servei, el treballador és rellevat de manera immediata".