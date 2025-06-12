Turisme
TUI Cruises fa la seva primera escala a Tarragona amb el creuer 'Mein'
El vaixell, amb 2.443 passatgers a bord, ha fet una operativa de trànsit a la terminal del moll de Balears
La naviliera TUI Cruises s’ha estrenat a Tarragona amb la primera escala del seu vaixell Mein Shifft 4. El creuer, amb 2.433 passatgers a bord, ha fet escala a la terminal del moll de Balears, en una operativa de trànsit. Aquesta és l’escala número 21 de les 65 previstes per aquesta temporada 2025 a la ciutat.
Al setembre s’espera l’arribada del Mein Shifft 2 i ja hi ha programada una escala del Mein Shifft Flow per al 2026. Amb l’arribada del Mein Shifft 4, TUI Cruises se suma a llista de companyies de creuers que han operat a Port Tarragona. Concretament, aquesta és la naviliera de creuers número 69 que atraca a la ciutat, des que es va rebre el primer vaixell d’aquest tipus a Port Tarragona 1988, en una operativa puntual.
El Mein Shifft 4 ha arribat procedent de Marsella i després de passar un dia a la ciutat, en el qual els 2.433 passatgers han tingut l’oportunitat de descobrir els atractius de Tarragona i la Costa Daurada, ha partit en direcció València.
L’itinerari que ha fet escala a Tarragona ha portat els creueristes per diverses destinacions de la Mediterrània, sortint des del port de Savona (Itàlia) i passant per Civitavecchia (Roma), Ajaccio (Còrsega), València o Màlaga. La part final del viatge, que finalitzarà el dia 19, es durà a terme en aigües de l’Atlàntic, amb parades a Càdis, Lisboa i Leixoes (Porto).
Coincidint amb la primera escala del vaixell i amb l’estrena de la companyia, s’ha dut a terme la tradicional entrega de mètopes entre representants de l’Autoritat Portuària de Tarragona i el capità del vaixell, Jan Fortun. El Mein Shifft 4 és la 21a escala d’aquesta temporada a Tarragona. Per al 2025, n’hi ha previstes un total de 65, cosa que estableix un nou rècord, després de les 63 escales registrades el 2024.
Pròximes escales
L’arribada de TUI Cruises amb el Mein Shifft 4 no ha estat una escala puntual, sinó que és el fruit per atreure noves navilieres. En aquest sentit, enguany TUI farà una segona escala a la ciutat, concretament el 22 de setembre. En aquesta ocasió, arribarà amb el Mein Shifft 2, un vaixell amb capacitat per a 2.800 passatgers, que estarà fent un itinerari per a públic familiar de quatre dies amb sortida i arribada a Palma de Mallorca i escales a Marsella i Tarragona.
De cara a 2026, ja hi ha programada una primera escala de la companyia, en aquesta ocasió amb el vaixell més nou de la seva flota, el Mein Shifft Flow, que actualment està en construcció i es botarà a l’estiu de 2026. Aquest nou creuer, el segon de la gamma inTUItion, tindrà capacitat per a 3.984 passatgers.
Una setantena de companyies
Amb l’arribada de TUI Cruises ja són 69 les navilieres que han dut a terme operatives de creuers a Tarragona. La primera va ser l’any 1988. Aquell any només hi va haver una escala. La següent va ser el 1991 i el 1992 n’hi va haver tres. La xifra va anar pujant progressivament fins al 2002 quan es van realitzar 11 escales. Al 2008, la xifra ja era de 15. Amb l’inici del projecte de creuers en clau territorial el 2015, la xifra d’escales va agafar embranzida i el 2019 ja se’n sumaven 63, les mateixes que es van registrar l’any passat. Per a enguany se n’esperen dues més, 65, marcant un nou rècord. En total, atracaran al moll de Balears en aquesta temporada 32 vaixells diferents, dels quals 16 ho faran per primera vegada.