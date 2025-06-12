Societat
Tarragona celebra el Pride 2025 aquest dissabte amb una jornada per la diversitat i la igualtat
La plaça Corsini esdevindrà l’epicentre d’aquesta festa reivindicativa amb activitats per tots els públics fins a les 3 de la matinada
Tarragona es prepara per acollir aquest dissabte 14 de juny la segona edició del Pride Tarragona, un festival organitzat per la conselleria d’Igualtat i LGTBI+ de l’Ajuntament de Tarragona que celebrarà la diversitat sexual i de gèneres amb una programació gratuïta, inclusiva i oberta a tota la ciutadania. Amb el lema L’Orgull és nostre, la jornada començarà a les 10 h del matí i s’allargarà fins a les 3 h de la matinada a la plaça Corsini, amb activitats per a tots els públics: fira d’entitats, tallers infantils i familiars, contacontes, espectacles, actuacions musicals i pòdcast en directe. A més a més, es mantindrà actiu durant tota la jornada el Punt Lila i Arc Iris per a la prevenció de violències, així com el servei gratuït del programa Temps x Cures.
A les 12 h tindrà lloc l’acte institucional de benvinguda que presidirà l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat de la consellera d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, Cecilia Mangini i diverses entitats LGTBI+. A l’escenari de la plaça Corsini l’escriptor i periodista Jose Mola passarà el relleu al pregoner d’aquesta segona edició, el periodista i productor televisiu, Óscar Cornejo.
Un dels actes més esperats arribarà a les 19 h amb la marxa per la visibilitat LGTBI+ que sortirà de la plaça Corsini i farà un recorregut circular per la Rambla Nova per tornar al punt d’inici. Enguany aquesta marxa comptarà amb quatre carrosses que acompanyaran diferents entitats LGTBI+ del territori, una batucada i el trenet que estarà adreçat a persones amb mobilitat reduïda i famílies amb infants.
A banda del trenet i amb l’objectiu d’incrementar encara més el caràcter inclusiu i accessible de la celebració, en aquesta segona edició s’habilitarà, a la plaça Corsini, una zona reservada per tal que les persones amb mobilitat reduïda que ho desitgin la puguin utilitzar. L’espai s’ubicarà al costat de l’escenari, disposarà d’un lavabo adaptat a pocs metres i podrà oferir una major visibilitat de les actuacions que es facin a l’escenari en els moments de més afluència.
Un vespre ple de color, música i visibilitat
A les 21 h, a la plaça Corsini, tindrà lloc la lectura del manifest social i el pregó comunitari a càrrec del periodista i productor de televisió tarragoní Óscar Cornejo i d’entitats LGTBI+. A partir de les 23 h, l’escenari acollirà la Gala i Concert Pride Tarragona 2025, amb actuacions destacades de Rosa López, Yurena, Rocío Saiz, Kelly Roller i Dennis Moore, entre altres, i la participació de la comparsa Disc45 del Carnaval de Tarragona.
Les actuacions del vespre i nit comptaran amb la presència del Komando Nits Q, el grup de joves agents de salut que treballa per la reducció dels riscos associats al consum de drogues en l'oci nocturn. És un servei de la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona i el Komando estarà des de les 23 a les 3 h.
Activitats del Mes de l’Orgull
Durant tot el mes de juny, Tarragona acull un ampli programa d’activitats culturals, divulgatives i artístiques entorn del Pride. Les propostes inclouen xerrades, conferències, teatre, club de lectura i un pòdcast amb deu capítols protagonitzats per entitats LGTBI+, presentats per les drags Zafiro i Odisea.
Amb aquesta segona edició, el Pride Tarragona reafirma el seu compromís amb la visibilitat, la inclusió i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+, consolidant-se com un referent al Camp de Tarragona.
Afectacions al trànsit
Amb motiu del festival Pride Tarragona 2025, es prohibirà l’estacionament a tota la Rambla Nova a partir de demà, divendres 13 de juny, a les 20 h. L’endemà 14 de juny, a partir de les 18 h i fins que finalitzi la marxa reivindicativa (21 h aproximadament) es tallarà el trànsit rodat a la Rambla Nova.