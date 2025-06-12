M´úsica
El passeig de les Palmeres acollirà dos nits d'havaneres el cap de setmana de Sant Joan
Neus Mar Quintet i Peix Fregit actuaran divendres 20 i dissabte 21 de juny a partir de les 22 hores
Per primer cop, l’Ajuntament de Tarragona organitza un cap de setmana d’havaneres. Els pròxims dies 20 i 21 de juny, divendres i dissabte previs a Sant Joan, la conselleria de Comerç i la de Turisme han preparat dues nits d’havaneres des del passeig de les Palmeres.
S’habilitaran fins a 300 cadires habilitades per al públic. Divendres 20 de juny, a les 22 hores, Neus Mar Quintet oferirà la seva actuació musical. Ella és una de les poques veus femenines solistes d’aquest gènere. Ofereix un repertori amb temes propis, cançó mediterrània i gèneres habituals del cant de taverna. Neus Mar ha actuat a centenars de concerts i cantades arreu del territori català i a fora també i en tres ocasions a la Cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Estarà acompanyada d'Emilio Sánchez a la guitarra i Pep Rius al contrabaix, Sonia Zurriaga a l’acordió i Enric Canada a la percussió, tots ells músics de llarga trajectòria professional, tot i que Neus Mar actua també en diferents formats.
Dissabte 21, a les 22 hores, serà el torn de Peix Fregit. També a les 22 hores. Aquest grup d’havaneres format per tres components té una llarga trajectòria. El grup ha donat a conèixer les seves cançons arreu de tot Catalunya, Madrid, Valladolid, Illes Canàries, Japó i diverses ciutats europees. Els avalen al voltant de 50 anys d’activitat.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que «volem posar en valor aquesta ubicació única, crear un ambient inigualable i fer-ho amb un gènere musical com les havaneres que són tant del territori català».
A més a més, el Gremi d’Artesans Pastissers de les comarques de Tarragona col·laboraran en aquesta iniciativa els dos dies i repartiran coca de Sant Joan entre els assistents.