El Parador Nacional de Tarragona: una cursa de fons de 25 anys
El preventori de la Savinosa es va contemplar com a opció fa anys, però no es va concretar
Que Tarragona tingui un Parador Nacional s’ha convertit en una de les grans obsessions de l’alcalde, Rubén Viñuales. La cursa per aconseguir que la ciutat compti amb un equipament d’aquestes característiques s’ha intensificat durant els darrers mesos, tot i que el recorregut es va iniciar ara fa un quart de segle. L’any 2000, ja es va plantejar la possibilitat de construir-ne un al preventori de la Savinosa.
Així ho explica, Emili Mateu, que va ser tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Tarragona entre el 1995 i el 2003. L’exconseller del PP i expresident del Patronat de Turisme explica que en l’edició de Fitur que es va celebrar fa 25 anys va coincidir amb «la llavors directora general de Turisme, Marisa López de Letona». «Em va dir que estaven projectant tres nous paradors i un d’ells era de categoria, de quatre estrelles, i necessitava un espai de força extensió», apunta.
Mateu va pensar en les «quatre o cinc hectàrees» del preventori de la Savinosa i ho va comentar amb l’exalcalde Joan Miquel Nadal (CiU). «Ell ho va parlar amb en Quico Ricomà (PP) i el president de la Diputació de Tarragona—propietària de l’espai—, que era Pep Mariné», assenyala l’extinent d’alcalde, qui lamenta que «van acabar dient que no». «Hauria estat preciós, perquè és un lloc molt adient», afirma. L’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) va reiterar, l’any 2011, la proposta de construir-hi un parador. Ara, aquest emplaçament és inviable, ja que s’hi projecta un hub cultural.
Durant el seu mandat, Pau Ricoma (ERC) també va defensar la necessitat de tenir-ne un a la ciutat. En el seu cas, va apostar per Ca l’Ardiaca, que també és l’opció preferida de l’actual alcalde, Rubén Viñuales. Sembla, però que no és l’opció que més agrada a l’Estat, que busca per espais més grans. La Casa Montoliu és l’altra opció que ha transcendit fins ara, tot i que l’Ajuntament té alternatives que encara no vol desvetllar.
El fet que el consistori no sigui la propietària d’aquest històric edifici del carrer Cavallers complica l’operació. Aquest també pertany a la Diputació de Tarragona i actualment alberga el Conservatori de música, que en els pròxims anys es traslladarà a la Tabacalera. L’espai quedarà buit, però l’ens provincial no veu clar que s’acabi convertint en un Parador Nacional.
Possibles localitzacions del Parador Nacional
Ca l'Ardiaca. Declarat recentment Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) es va construir entre els segles XIII i XIV. L'immoble, que es troba en un estat de degradació important i ha estat objecte d'obres de consolidació, preveu usos hotelers a la Part Alta.
La Casa Montoliu. Situada al carrer Cavallers de la Part Alta, la Casa Montoliu és la seu actual de l'Escola de Música i Conservatori de la Diputació de Tarragona, que va adquirir aquest edifici a finals dels anys 60. Des del 1880, ha estat seu de diferents entitats polítiques i socials.