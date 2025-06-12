Política
El Grup Impulsor debat 18 mesos després de la seva creació la forma jurídica de l’ens metropolità
Serà la primera reunió de l’any i es produeix set mesos després de l’anterior trobada
El Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona es reuneix avui set mesos després de l’última trobada. Un dels punts més importants a debatre és la forma jurídica que ha de tenir l’ens que donarà pas a la futura àrea metropolitana.
Dit d’altra manera: els membres que formen part del grup hauran de decidir entre dues o tres propostes jurídiques entre les quals constituir-se. El segon punt rellevant és la votació per crear l’Oficina Metropolitana pel desenvolupament i la competitivitat, com a eina de l’ens jurídic anterior.
El 14 de desembre de 2023 es va constituir el grup impulsor, format pels ajuntaments de la Canonja, Constantí, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca, a més dels consells comarcals del Baix Camp i el Tarragonès, la Diputació i la Generalitat. Des d’aquella data, ja llunyana, les reunions es poden comptar amb els dits d’una mà. La darrera es va produir el novembre de l’any passat i l’anterior al juny del mateix any. La d’aquest dijous serà la primera del 2025.
L’ordre del dia de la reunió, que tindrà lloc a la Sala Julio Antonio de la Diputació, té sis punts i diversos subapartats. Termes com «estudiar directrius comunes», «establir mecanismes», «impulsar» o «identificar» es repeteixen en els punts relacionats amb l’urbanisme, la mobilitat o la sostenibilitat. En cap d’aquests punts, però, es votaran mesures tangibles per a la ciutadania.
De fet, els únics actes en els quals tarragonins i tarragonines han pogut conèixer l’horitzó metropolità, ha estat a través del cicle ‘Mirades Metropolitanes’: una sèrie de conferències pensades per debatre temes que es preveuen cabdals en la futura àrea metropolitana, com la sostenibilitat, l’ús de l’aigua, la perspectiva de gènere o l’urbanisme. L’interès ciutadà per aquests actes ha estat baix.
Molt per a fer
Semblava que la constitució de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona començava a caminar, però res més lluny de la realitat. El debat que té lloc avui podria desembocar en una votació, però les discrepàncies jurídiques internes sobre el model de constitució dels ajuntaments no fan preveure una entesa.
Per altra banda, no han transcendit notícies sobre els grups de treball tècnics del mateix grup impulsor. Aquests grups es van crear fa un any i se centraven en els residus, el transport, l’energia, l’habitatge, la cultura o l’atracció de recursos. Segons va informar la Diputació, l’objectiu era presentar conclusions durant el primer trimestre d’aquest any, i no han arribat.