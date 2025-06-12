Diari Més

El festival Now Fest omplirà el Port de Tarragona d’art digital el 26 i 27 de setembre

«Marcarà un abans i després al territori. Estem intuïnt el que passarà en el futur», diu Castellà

L’acte de presentació del festival es va celebrar ahir al matí al Port.

L'acte de presentació del festival es va celebrar ahir al matí al Port.

El festival Now Fest omplirà el Port de Tarragona d’art digital els dies 26 i 27 de setembre. Art immersiu, realitat augmentada, intel·ligència artificial, concerts en format 8D, debat tecnocultural o un tribut ‘maker’ al passat romà seran algunes de les 35 propostes ja confirmades, on tindrà un dels seus epicentres al Refugi 1 del Moll de Costa.

«Marcarà un abans i després al territori. Tarragona serà una referència global per la qualitat de les propostes i pels artistes que hi participen», va explicar Santiago Castellà, president del Port, en l’acte de presentació del certamen. Una altra de les primícies, aquest cop a nivell estatal, és la participació d’Anna Zhilyaeva, una de les grans referents mundials de l’art amb tilt brush, reconeguda per a actuar al Museu del Louvre de París. En la seva visita a Tarragona, el públic del festival tindrà l’oportunitat de veure-la pintar en directe en realitat virtual. «Vindran referents mundials de les diferents expressions de l’art digital. Tots estem relacionats amb la tecnologia i hem plantejat el festival perquè hi hagi propostes per a totes les edats», va exposar Daviana Muñoz, directora del Now Fest.

Visibilitzar malalties

El festival inclourà diverses experiències immersives. Una d’elles és Entre Zebres: Patrons Invisibles. Aquesta exposició, la primera de realitat augmentada que es programa a Tarragona, fusiona art, ciència i RA per a visibilitzar les malalties minoritàries i les històries que sovint queden fora del relat oficial. «Acollirem artistes internacionals que treballen perquè el seu art enviï missatges com aquest», va expressar Gala Mirissa, artista i curadora del festival.

A tot això cal, sumar-hi que el Refugi 1 comptarà amb diverses instal·lacions de realitat virtual immersiva, a càrrec de l’empresa reusenca Xpacia en les quals es podran veure quatre experiències sorprenents.

Recreació de Tàrraco

La primera serà una recreació de la Tàrraco romana en realitat virtual, gràcies a Digivisión. La segona oferirà una reinterpretació del patrimoni modernista català amb Modernisme 2.0 de Blit Studio, guardonada com a millor instal·lació immersiva a l’Integrated Systems Europe (ISE) 2025. Kayana, la tercera proposta, és una experiència emocional en realitat virtual que ens convida a seguir tota la vida d’una persona, des del naixement i fins a l’edat adulta. Per últim, hi haurà un espai on els visitants podran pintar sobre un llenç espacial de realitat mixta. «El festival és una oportunitat per fer una introducció a la IA per la via de l’art», va dir Castellà.

