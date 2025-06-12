Cultura
El festival Now Fest omplirà el Port de Tarragona d’art digital el 26 i 27 de setembre
«Marcarà un abans i després al territori. Estem intuïnt el que passarà en el futur», diu Castellà
El festival Now Fest omplirà el Port de Tarragona d’art digital els dies 26 i 27 de setembre. Art immersiu, realitat augmentada, intel·ligència artificial, concerts en format 8D, debat tecnocultural o un tribut ‘maker’ al passat romà seran algunes de les 35 propostes ja confirmades, on tindrà un dels seus epicentres al Refugi 1 del Moll de Costa.
«Marcarà un abans i després al territori. Tarragona serà una referència global per la qualitat de les propostes i pels artistes que hi participen», va explicar Santiago Castellà, president del Port, en l’acte de presentació del certamen. Una altra de les primícies, aquest cop a nivell estatal, és la participació d’Anna Zhilyaeva, una de les grans referents mundials de l’art amb tilt brush, reconeguda per a actuar al Museu del Louvre de París. En la seva visita a Tarragona, el públic del festival tindrà l’oportunitat de veure-la pintar en directe en realitat virtual. «Vindran referents mundials de les diferents expressions de l’art digital. Tots estem relacionats amb la tecnologia i hem plantejat el festival perquè hi hagi propostes per a totes les edats», va exposar Daviana Muñoz, directora del Now Fest.
Visibilitzar malalties
El festival inclourà diverses experiències immersives. Una d’elles és Entre Zebres: Patrons Invisibles. Aquesta exposició, la primera de realitat augmentada que es programa a Tarragona, fusiona art, ciència i RA per a visibilitzar les malalties minoritàries i les històries que sovint queden fora del relat oficial. «Acollirem artistes internacionals que treballen perquè el seu art enviï missatges com aquest», va expressar Gala Mirissa, artista i curadora del festival.
A tot això cal, sumar-hi que el Refugi 1 comptarà amb diverses instal·lacions de realitat virtual immersiva, a càrrec de l’empresa reusenca Xpacia en les quals es podran veure quatre experiències sorprenents.
Recreació de Tàrraco
La primera serà una recreació de la Tàrraco romana en realitat virtual, gràcies a Digivisión. La segona oferirà una reinterpretació del patrimoni modernista català amb Modernisme 2.0 de Blit Studio, guardonada com a millor instal·lació immersiva a l’Integrated Systems Europe (ISE) 2025. Kayana, la tercera proposta, és una experiència emocional en realitat virtual que ens convida a seguir tota la vida d’una persona, des del naixement i fins a l’edat adulta. Per últim, hi haurà un espai on els visitants podran pintar sobre un llenç espacial de realitat mixta. «El festival és una oportunitat per fer una introducció a la IA per la via de l’art», va dir Castellà.