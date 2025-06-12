Mobilitat
Un estudi encarregat pel Port analitza el traçat ferroviari actual i les alternatives per a mercaderies
El treball, elaborat pel Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics del departament de Geografia de la URV, reforça el consens territorial sobre la provisionalitat del tercer fil
Port Tarragona ha impulsat un estudi que analitza el traçat ferroviari actual al Camp de Tarragona i les diferents alternatives que s’estan plantejant per a redirigir la circulació de les mercaderies per l’interior. El Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) del departament de Geografia de la URV ha estat l’encarregat d’elaborar aquest treball que ha avaluat les diferents alternatives partint d’una perspectiva territorial, tenint en compte criteris estrictament ambientals, socials i de seguretat. No obstant, l’estudi no considera factors tècnics o econòmics, motiu pel qual es considera un complement a altres treballs tècnics encarregats prèviament per l’Autoritat Portuària de Tarragona per a trobar solucions que dibuixin un traçat ferroviari ordenat, sostenible, de consens i resilient davant de les necessitats presents i futures. El treball es podrà consultar pròximament al web de la URV.
L’estudi té com a objectiu avaluar les diferents alternatives de traçat ferroviari plantejades per les administracions i també per a col·lectius socials des d’una perspectiva territorial. Així doncs, s’han integrat criteris de potencial afectació a la població o espais de valor ambiental o patrimonial. L’anàlisi ha identificat els impactes potencials de cada alternativa sobre el territori, amb la idea de proporcionar una informació complementària als estudis de viabilitat tècnica i econòmica, que ajudin als diferents actors implicats a prendre una decisió informada sobre quin ha de ser el traçat ferroviari destinat a mercaderies al territori.
Principals conclusions
L’estudi elaborat per la URV ha analitzat 5 possibles traçats de ferrocarril –la línia per la costa existent, tres possibles alternatives en estudi per part del Ministeri de Transports i una proposta de la Plataforma Mercaderies per l’Interior- mostrant les possibles problemàtiques de cadascuna d’elles senyalant-los en trams d’un kilòmetre.
L’estudi encarregat a la universitat tarragonina conclou que «l’alternativa de la línia de la costa a través del tercer fil, malgrat la seva utilitat provisional, presenta els impactes més significatius en àrees sensibles». És a dir, l’estudi arriba a la mateixa conclusió que el conjunt de les administracions, institucions i entitats del territori que, des de fa molts anys, treballen per evitar que el tercer fil es converteixi en una solució definitiva per al transport de mercaderies.
La URV, explica que «entre totes les alternatives analitzades, el tercer fil a la línia la costa es presenta com la més problemàtica des del punt de vista territorial i ambiental». I apunta el que ja és un clam al Camp de Tarragona: «això subratlla la necessitat de comptar amb infraestructures alternatives que permetin reubicar progressivament el trànsit de mercaderies cap a vies amb menor impacte».
En aquest sentit, les alternatives per ubicar el transport de mercaderies a l’interior del territori són considerades -en diferent grau– com una solució millor: «les alternatives interiors actualment proposades i analitzades en aquest estudi ofereixen una distribució més equilibrada dels impactes i millors resultats globals. Tot i així, aquestes també inclouen trams problemàtics que requeririen ajustos específics».
No obstant, les conclusions de l’estudi reconeix que «l’absència d’una anàlisi cost-benefici limita l’avaluació econòmica i tècnica de les alternatives» i que «l’estudi d’aquesta pertinència econòmica o tècnica dels traçats plantejats per tercers (Ministeri o Plataforma Mercaderies per l’Interior) queda fora dels objectius d’aquest treball».
L’equip investigadors GRATET de la URV acaba les seves conclusions instant a cercar les solucions: «es destaca la necessitat d’agilitzar la implementació de projectes d’infraestructura ferroviària al Camp de Tarragona. La manca d’inversions en aquest sector pot afectar negativament els sectors productius i l’economia regional, especialment davant el creixement previst del transport de mercaderies. Aquests projectes són essencials per garantir la competitivitat i sostenibilitat del territori a llarg termini».
Metodologia innovadora
El GRATET ha tingut en compte tot un seguit de dades procedents de fonts oficials com ara població, territori, infraestructures, valors ambientals, riscos (d’inundació, d’incendi forestal i químic), usos dels sòl, patrimoni cultural, economia local i regional, equipaments públics. Amb aquestes dades, ha creat una metodologia innovadora que ha permès fer una priorització qualitativa de les diferents alternatives de traçat ferroviari que hi ha actualment sobre la taula a partir d’una valoració individualitzada de trams d’un quilòmetre de longitud, tenint en compte tots aquests paràmetres.
S’han marcat zones d’influència al voltant del traçat ferroviari, una d’elles amb una profunditat de 300 metres i la segona amb una profunditat de 500 metres a cada costat de cada tram de via. Combinant aquestes zones d’influència amb les dades procedents de les fonts oficials s’ha pogut identificar i avaluar els impactes potencials que el pas de trens de mercaderies té dins de cada tram i així determinar quins són els traçats amb menys afectacions des d’un punt de vista territorial.
La metodologia creada per a realitzar aquesta anàlisi s’ha creat de manera que sigui extrapolable a altres estudis d’avaluació d’impacte d’altres alternatives de traçats ferroviaris i també perquè pugui ser utilitzada amb una escala més acotada per a fer una avaluació exhaustiva del traçat escollit finalment al Camp de Tarragona.
Estudi INECO
El treball elaborat per GRATET s'afegeix a altres estudis fets per l’empresa pública INECO (Ingeniería y Economía del Transporte), en els quals es van estudiar i proposar alternatives concretes per a la sortida de les mercaderies des del Port, amb l’objectiu de millorar la connectivitat ferroviària de la instal·lació i així guanyar competitivitat.
La proposta plantejada consta de tres fases. En la primera, es crearia una nova connexió dels molls de Llevant amb l’estació de Classificació d’ADIF mitjançant la construcció de dos ponts ferroviaris, un que seria retràctil i aniria en paral·lel al pont mòbil actual, i altre, a sobre de la desembocadura del riu Francolí.
En la segona fase, es construiria la connexió cap al sud de la Terminal Intermodal de la Boella amb un nou ramal que partiria d’aquesta terminal i passaria per sobre de l’autovia Salou – Tarragona (C31-b) per a connectar amb l’antiga línia Tarragona – València, que avui té un ús exclusivament industrial.
La tercera fase contempla la connexió d’aquesta línia industrial amb el ramal que es contraurà per a unir l’estació de Salou-PortAventura amb la xarxa general de ferrocarril.
Tant les conclusions de l’estudi d’INECO com les que es desprenen de l’estudi elaborat per la URV podran ser utilitzades per les autoritats pertinents en la planificació definitiva del traçat ferroviari al Camp de Tarragona. En aquest sentit, cal tenir en compte que actualment el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està licitant la redacció de l’estudi informatiu per a determinar els accessos ferroviaris al Port.