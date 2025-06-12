Recerca
Una enginyera de Tarragona guanya un concurs de la NASA per dissenyar «recicladors» lunars
María Jesús Puerta Angulo busca patrocinadors per poder participar a la segona fase i construir el prototip
L'enginyera de mines María Jesús Puerta Angulo, de Tarragona , ha estat una de les sis guanyadores del concurs que va convocar la Nasa per seleccionar dissenys de reciclatge a la Lluna, amb desenvolupaments de solucions que contribueixin a reduir residus no metabòlics i millorar la sostenibilitat de les missions lunars a llarg termini.
La Nasa va convocar l'any passat el desafiament Lunar Recycle, i en una primera fase ha seleccionat sis guanyadors (cinc equips nord-americans i només un d'estranger) que tindran opcions ara de participar en una segona fase en què hauran de desenvolupar els prototips proposats.
Els guanyadors de la primera fase es repartiran tres milions de dòlars, tot i que les bases de la convocatòria ja establien que la dotació econòmica seria només per a equips o persones nord-americanes, però l'enginyera de mines espanyola María Jesús Puerta Angulo ha acceptat el repte de continuar amb el seu projecte, que ha batejat com a Esperança, i ha emprès ara una campanya per buscar patrocinadors i avançar en el desafiament.
L'agència espacial nord-americana va llançar aquest desafiament en el marc dels seus compromisos amb l'exploració espacial sostenible, segons consta en la convocatòria del concurs publicada a la seva pàgina web, on incideix en la importància de minimitzar els residus, inclosos els no metabòlics, així com emmagatzemar, processar i reutilitzar els materials reciclables en un entorn espacial que es necessiti retornar «poc o res» a la Terra.
En la primera fase del concurs s'han presentat unes 1.200 propostes procedents d'uns 80 països, però només un dels seleccionats -la d'aquesta enginyera de mines de Tarragona- és de fora dels Estats Units.
En declaracions a EFE, María Jesús Puerta ha explicat que la seva proposta consisteix en el disseny d'un bessó digital per a un sistema integral de reciclatge lunar, que transforma els residus sòlids i regolita (la pols lunar) en materials reutilitzables com metalls plàstics, combustibles i un «formigó lunar».
La seva proposta ha estat elaborada a partir de dades reals de les missions del programa Apol·lo de la Nasa, ja que en el seu disseny ha utilitzat informació sobre la composició química i mineralògica de les mostres recollides pels astronautes al satèl·lit.
«Vaig utilitzar dades públiques de la NASA amb informació detallada sobre el contingut en òxids, minerals presents, i propietats físiques de la regolita; aquestes dades es van integrar en un simulador propi que calcula balanços de massa i energia, simulant processos de separació magnètica, fosa, piròlisi i barreja amb regolita», ha detallat l'enginyera.
El bessó digital que ha desenvolupat, combinant a més noves tecnologies com la intel·ligència artificial, demostra com seria possible crear un sistema autosuficient, eficient i sostenible a la Lluna, reduint la dependència de subministraments des de la Terra.
Després de superar aquesta primera fase, l'enginyera vol optar a la segona i desenvolupar el prototip físic, però en quedar fora de la compensació econòmica que sí han aconseguit els seleccionats nord-americans tracta de trobar patrocinadors i finançadors i continuar amb aquest repte, que va afrontar inicialment com un desafiament personal i per fomentar la participació de les dones a les àrees STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).