Indústria
El 47è Premi Dow reforça la seva aposta pel talent químic tarragoní
El guardó incorpora a l’empresa a Valerie Sabino, màster en Enginyeria Química de la URV
La sala d’actes del complex industrial de Dow al polígon químic sud ha acollit aquest dimecres la cerimònia de lliurament del 47è Premi Dow, un dels guardons més veterans del panorama industrial tarragoní i amb el qual l’empresa valora i fomenta el talent dels joves universitaris sorgits de casa nostra per tal que s’incorporin a la companyia.
El premi d’aquest 2025 ha estat per a la jove Màster en Enginyera Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Valerie Sabino Berroa, de la qual se n’han valorat competències com la iniciativa, la versatilitat, el lideratge, la competència tècnica, la responsabilitat, la comunicació, el treball en equip i l’orientació al client. A més del reconeixement, el premi ha portat a Sabino a incorporar-se a l’estructura de Dow en l’àmbit europeu en qualitat d’enginyera de producció.
Segons el director del complex industrial Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral, Sabino reuneix uns valors que reflecteixen la convergència entre els principis de Dow, els de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Químia (ETSEQ) i, sobretot el compromís de futur que es demana als professionals del sector químic, amb els canvis de paradigma que necessita el sector i la societat.
En la mateixa línia que Cañagueral es va pronunciar Lluís Argilaguet, director global de Producció del negoci de Clor Alcali Vinil, Òxid de propilè i Propilenglicol de Dow i padrí del premi Dow d’enguany.
Generar mentalitat social
L’enginyer reusenc, que ha desenvolupar bona part de la seva trajectòria arreu del món sense perdre la vinculació amb Tarragona, es va mostrar convençut que el paper de la indústria química no és només el de crear productes i riquesa econòmica, si no que té també la responsabilitat de «generar mentalitat social».
Així, Argilaguet ha reclamat un canvi de mentalitat per formar una nova generació de joves amb ambició de canvi, en un moment en el qual «ens arrisquem a la irrellevància industrial europea». Així mateix, també ha destacat la necessitat de recuperar el paper de referent global, creant productes amb valor afegit i sense desviar-se del full de ruta mediambiental.
Per altra banda, el director general de Dow per a Espanya i Portugal, Antonio Logroño, va voler destacar l’important paper de complex tarragoní i de la companyia en els nous processos de descarbonització del sector, al mateix temps que van indicar que «les inversions i els nous projectes només arribaran si podem garantir la competitivitat de la nostra indústria avui».
Per la seva banda, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Jaume Baró, va destacar la tasca que realitzen empreses com Dow per al teixit empresarial català, tot valorant «la joia de l’ecosistema tarragoní» i assumint la necessitat d’ajudar al teixit productiu a ser més competitius. Finalment, Josep Pallarès, rector de la URV, recordava l’herència que implica el premi Dow des de l’any 1978 i el compromís de la universitat per donar a la indústria els professionals, el talent i la tecnologia per transformar la societat.
L’acte també va comptar amb la presència dels alcaldes on hi ha presència de Dow (la Canonja, la Pobla de Mafumet, Perafort i Vila-seca), de la subdelegada de l’Estat, la delegada del Govern o del president del Port, entre altres.
El jurat també va guardonar la resta de finalistes: María Belén Mumpeu, Pau Aragón Martínez i Sergi del Pozo Roig pel seu «excel·lent nivell tant professional com personal».
Valerie Sabino: «Treballar a Dow és exactament tan exigent com m’imaginava»
Què suposa aquest premi?
«Des del moment en el qual entres a la URV, treballar en una empresa com Dow és una mena d’objectiu. En el meu cas, crec que sempre he desenvolupat molt el sentit del compromís i la responsabilitat, així com el treball en equip, que són aspectes que es treballen molt bé a la URV, de manera que caldrà portar a la pràctica allò pel que m’he preparat a fons».
Què pots aportar a Dow?
«Aquest és el meu segon mes a l’empresa, per tant, em trobo en una fase d’aprenentatge. Crec que puc aportar compromís amb la seguretat dels processos, perquè sé com és d’important aquest aspecte i com d’alineats estan els processos de Dow amb la seguretat».
Quin balanç faries d’aquestes primeres setmanes?
«Treballar a Dow és exactament igual d’exigent que m’ho esperava. En aquest sentit, m’ha agradat molt l’èmfasi que es fa en training i formació. El seu nivell d’excel·lència no me’l podia imaginar i m’ha agradat molt veure la capacitació que es dona a la gent que s’incorpora».
El gran repte de Dow i del sector és la circularitat i la descarbonització. Què creus que hi pots aportar?
Puc aportar una visió global, donat que he treballat en una planta amb hidrògen verd. Només es podrà fer col·laborant amb altres empreses i tenint el suport del sector públic».