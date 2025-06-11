Recerca
«L’estudi de l’aire encarregat a la UPC no esbrinarà res. Portem anys analitzant-ho»
Els responsables de l’Observatori de Qualitat de l’Aire reivindiquen la seva feina i demanen que la URV els defensi
«L’estudi de l’aire que l’Ajuntament ha encarregat a la UPC no esbrinarà res nou. Portem anys analitzant els compostos de l’activitat industrial. S’hauria de construir sobre el que ja se sap, no tornar enrere». Això exposa Francesc Borrull, catedràtic de l’àrea de Química Analítica a la Universitat Rovira i Virgili i responsable tècnic de l’Estudi de la Qualitat de l’Aire.
El grup de recerca de la URV que ha encapçalat aquesta recerca anual els últims set anys en el marc de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona reivindiquen la seva feina. «Ja sabem els compostos més presents i els nuclis de població que reben el seu impacte. Tarragona no ho és i aquest és l’error d’inici», explica Borrull.
Des del govern municipal, consideren que els dos estudis són complementaris. «Les dades recollides serviran per contrastar. Sabem que l’Observatori porta anys treballant-hi i som coneixedors de les limitacions que comporta fer-ho només a la ciutat, però creiem que serà útil», explica Guillermo García, conseller de Medi Ambient.
El consistori va adjudicar el passat maig l’estudi a la UPC, que hi treballarà durant 2 anys i 7 mesos, per un import de 533.234,90 euros, amb IVA. S’analitzarà la presència de fins a 72 compostos en un mínim de 6 ubicacions, amb 4 mostres mensuals de puntes i 2 mostres mensual de nivell mitjà de les substàncies, segons el plec tècnic.
L’Ajuntament de Tarragona oferirà les dades resultants de l’estudi als òrgans superiors competents per a ser utilitzats i incorporats a nous possibles estudis supramunicipals.«No cal repetir el que ja està fet. Aquests diners es podrien utilitzar per establir un sistema que controli en temps real els compostos que representen més risc i que la ciutadania ho pogués consultar», assevera el catedràtic. Una opció que es veu amb bons ulls des del govern municipal de cara al futur.
Els posen en dubte
Més enllà, els impulsors de l’estudi de qualitat de l’aire lamenten que es posi en dubte la seva feina en els últims anys. «Tots els estudis són finançats i mai cap estudi havia patit tant rebuig com aquest. Quan vam voler fer-ho, no vam rebre suport institucional i vam recórrer al sector privat, amb Repsol. Érem conscients de les possibles crítiques que podria ocasionar, però vam prioritzar la necessitat d’aportat dades objectives», diu Borrull.
La mà al foc del rector
Davant les crítiques, el catedràtic reclama que la universitat defensi els professionals. «Posem la mà al foc per tots els estudis fets pel grup liderat pel Doctor Borrull», expressa Josep Pallarès, rector de la URV. La universitat es va presentar a la licitació de l’Ajuntament, però es va acabar descartant la seva oferta per qüestions relacionades amb la documentació presentada.
«La trajectòria del professor Borrull i la seva metodologia no es poden posar en qüestió per no haver guanyat una licitació», afegeix el rector. «Ens ha dolgut perquè portem tota la vida treballant-hi. Qui millor que nosaltres per a esbrinar el que respirem a casa nostra? A la URV hi ha professionals i els recursos per a fer-ho. No cal que vinguin de Barcelona a ensenyar-nos-ho», rebla Borrull.