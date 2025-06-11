Mobilitat
L’EMT trasllada diverses parades a l'intercanviador Battestini
L'actualització coincidirà en la posada en marxa dels horaris d’estiu de l’EMT
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona posa en marxa la segona fase de la nova operativa a l’intercanviador Battestini a partir del pròxim dilluns 23 de juny. La nova operativa implica a les línies L-41 (en sentit Estació), la L-8 (en sentit Estadi) i les línies L-6 i L-54 (en sentit Cooperativa Tàrraco) al seu pas pel carrer Pere Martell. Aquesta actualització coincidirà en la posada en marxa dels horaris d’estiu de l’EMT i implica únicament una reubicació de parades, sense afectar els horaris de les línies ni la freqüència de pas.
La implantació de l’operativa de l’EMT a Battestini com a nou intercanviador es realitza en tres fases. La primera es va iniciar el passat 10 de març implicant a les línies que s’aturaven a les parades del carrer Prat de la Riba (al tram entre Ramon y Cajal i Plaça Imperial Tarraco), i Pere Martell número 5 (línies L-5 i L-85).
La parada número 4 a Battestini serà la parada de la línia L-54 en sentit Cooperativa Tàrraco i substituirà l’actual parada Pere Martell (ubicada fins al 23 de juny al carrer Pere Martell, 7).
La parada 5 serà la parada de la línia L-6 en sentit Cooperativa Tarraco, i substituirà l’actual parada Pere Martell (ubicada fins al 23 de juny al carrer Pere Martell, 7).
D’altra banda, la línia L-8 en sentit Estadi varia la seva ruta i no passarà pel carrer Pere Martell, 7 i Ramon y Cajal, 40. El nou recorregut comprèn des de la plaça Imperial Tàrraco direcció Rambla Nova fins a la parada: Pau Casals.
Finalment, la línia L-41 en sentit Estació efectuarà una nova parada al carrer Pere Martell, 1, en substitució de l’actual parada carrer Pere Martell, 7.
L’EMT posa en marxa diferents accions informatives per comunicar la segona de la nova operativa a l’intercanviador Battestini a les persones usuàries del transport públic municipal. Durant els primeres dies de la nova operativa també hi haurà inspectors a peu de carrer per a informar a la ciutadania.